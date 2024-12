Dit wordt het modenieuws van week 53 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 53. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 30 december 2024 tot en met zondag 5 januari 2025.

Technologie in retail: waar is echt relevant in 2025?

Kunstmatige intelligentie (AI) domineert de gesprekken – ook in de detailhandel, maar waar liggen de daadwerkelijke toepassingsgebieden in de moderetail, afgezien van de grote visies en beloften? In een interview vertelt Ulrich Spaan, technologie-expert bij het Keulse EHI Retail Institute, over de status van AI in de moderetail, huiswerk in omnichannel en welke investeringen zelfs met een beperkt budget mogelijk zijn.

Zalando's premiumstrategie voor 2025

Wat gaat er momenteel goed bij Zalando en op welke trends richt de online retailer zich op het gebied van premium dameskleding voor 2025? Nichole Strydom, Commercieel Directeur Premium bij Zalando, vertelt in een interview met FashionUnited meer over de toekomstige richting van de e-tailer.

De Baan Van… Alice Duarte, schoenmaker bij Veja

Het schoenmakersvak is niet dood. Integendeel: het is springlevend, deelt Alice Duarte, schoenmaker bij Veja, in een interview met FashionUnited over haar baan. Duarte heeft een indrukwekkend cv: ze leerde het ambacht van schoenen repareren op een vakschool in Frankrijk en groeide door tot schoenmaker voor luxe modemerken Louboutin en Chanel. Nu werkt ze als schoenmaker bij het Franse sneakermerk Veja, dat schoenmakers heeft in Parijs, Bordeaux, Berlijn en Madrid. Houd FashionUnited in de gaten voor dit interview met Duarte om meer over haar baan te weten te komen.

Positieve modeflitsen

Positief modenieuws verdient extra aandacht. Daarom licht FashionUnited iedere twee weken een aantal noemenswaardige berichten uit.