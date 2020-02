Dit wordt het modenieuws van week 6 - 2020

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 6. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 3 tot en met 9 februari.

Hoe gaat nu met Gerry Weber?

Tijdens de beurzen in Düsseldorf presenteerde Gerry Weber zijn eerste collectie na de afronding van de insolventieprocedure. Het kledingconcern uit Halle is bezig aan een verjongingskuur en belooft daarbij ook beterschap aan zijn partners in de detailhandel. FashionUnited sprak met Chief Product Officer Urun Gursu over de situatie en de plannen van Gerry Weber, dat ook weer nieuwe winkels wil openen.

Hema Q4

Maandag worden de cijfers van het vierde kwartaal bekendgemaakt. Hema rapporteerde in het derde kwartaal nog een nettoverlies van 1,4 miljoen euro. Benieuwd hoe het bedrijf er dit kwartaal voor staat? Lees het op FashionUnited.

Ralph Lauren Q3

Ralph Lauren maakt dinsdag zijn derde kwartaalcijfers bekend. Het bedrijf deelde in november dat de omzet voor het tweede kwartaal was gegroeid. De omzet nam toe met 1 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Deze week het derde kwartaal.

CIFF

CIFF, de grootste hedendaagse beurs van Kopenhagen, keerde voor het herfst/winter seizoen terug met een internationaal assortiment kleding- en accessoiremerken voor dames en heren. FashionUnited was aanwezig en doet verslag.

De 2020 zes belangrijkste trends voor fysieke retail 2020

Gastcontributie - Trends worden geduid, aangegeven, voorspelt en geanalyseerd maar wat zeggen ze nu werkelijk en wat kunnen trends brengen? Dit jaar zijn er zes belangrijke trends in ons retaillandschap die lang van kracht zullen blijven. De focus ligt naast het bieden van maximaal gemak op het creëren van beleving tot vermaak van de verwende consumens. 2020 is het jaar van theater maken op de winkelvloer en dit kent vele vormen en gezichten: in ontwerp, in de zintuiglijke keuzes en het samenspel tussen beiden.

Interview Icicle

Isabelle Capron studeerde af aan de Parijse business school HEC en werkte in de modeindustrie als marketingdirecteur bij Lanvin en general manager bij Fauchon. In 2013 ging Capron aan de slag bij het Chinese modemerk Icicle, opgericht door Shouzeng Ye en Shawna Tao, om de internationale identiteit van het merk te ontwikkelen en het Parijse ontwerpcentrum te runnen. Afgelopen september opende Icicle zijn eerste luxe flagshipstore in Parijs en later dit jaar zal nummer twee volgen.

Trendstop

Trendstop brengt weer een nieuw trendrapport uit. Lees het woensdag.