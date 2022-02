Dit wordt het modenieuws van week 6 - 2022

Op de kalender

Stockholm Fashion Week - 7-9 februari

Aanstaande dinsdag vindt de Stockholm Fashion Week plaats. Kijk uit naar merken als Filippa K, Asket en meer.

Week van de Circulaire Economie - 7-12 februari

Deze week is het de Week van de Circulaire Economie. In het programma is ook bijzonder veel aandacht voor de textiel- en mode-industrie. Zo is op maandag een webinar Textiel: Repareer de klantrelatie' waarin innovatieve ondernemers uit de textielsector vertellen over de kansen en nieuwe verdienmodellen van circulair ondernemen. Verderop in de week is ondere andere ook nog een webinar rondom de invloed van kledingruil en tweedehands kleding.

Pop-up store Lovetrigger - 11-13 februari

Lovetrigger heeft als doel om de impact op het milieu zo klein mogelijk te houden. Dit doen ze door duurzaam te ontwerpen, te produceren en te leveren en zo toe te werken naar een productie- en leverketen die geen negatieve impact heeft op het milieu. Voor Lovetrigger sloeg bedenker Maarten Lambach de handen ineen met Joël Sigling. De gehele collectie van Lovetrigger is te zien in de pop-up store in de Roelof Hartstraat 7 in Amsterdam. De winkel is geopend op vrijdag 11, zaterdag 12 van 10.00 tot 18.00 en op zondag 13 februari van 12.00 tot 18.00.