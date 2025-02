Dit wordt het modenieuws van week 6 2025

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 6. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 3 tot en met zondag 9 februari 2025.

Hoe Humanoid opnieuw begint: De lessen van mede-eigenaar Daan Berkhoff

Het was niet gedaan met Humanoid, het moest een nieuw hoofdstuk schrijven met een frisse blik; dat is wat Daan Berkhoff, Janneke van Lieshout en Charlotte Verdegaal dachten toen het Arnhemse modemerk in 2023 failliet werd verklaard. De drie voormalig werknemers voelen zich sinds dag één verbonden aan het merk en beloven met veel respect te kijken naar Humanoid’s historie. Wat waren de grootste uitdagingen tijdens de doorstart en hoe zijn deze overwonnen? En, welke lessen kunnen de nieuwe eigenaren meegeven over het maken van een doorstart? FashionUnited spreekt met Berkhoff, Chief Operating Officer van Humanoid.

Welke invloed heeft automatisering op werknemers in Bangladesh?

Bangladesh is de op één na grootste exporteur van confectiekleding (RMG's) na China, goed voor 10,35 procent van het nationale BBP en 84,58 procent van de export van het land in het fiscale jaar 2023. Het land is ook de thuisbasis van 61 van de 100 best beoordeelde LEED-gecertificeerde fabrieken ter wereld en 229 LEED-gecertificeerde groene fabrieken. State-of-the-art kledingfabrieken betekenen ook technologische vooruitgang. Maar zijn die, met name automatisering, goed voor kledingarbeiders? FashionUnited doet onderzoek.

Kleurenpalet voor de herfst van 2025: 'Latte Dressing' blijft trending

‘Latte dressing’ als een trend. Tijdens de SS24-collecties wint het vooral aan populariteit onder modeshowbezoekers, omdat het een chique alternatief biedt voor zwart. Wanneer ontwerpers hun Pre-Fall '25-collecties presenteren, wordt duidelijk dat bruintinten een prominente rol spelen bij toonaangevende modehuizen. Dit wijst erop dat de trend in het komende jaar mainstream wordt. Als bevestiging hiervan roept Pantone ‘Mocha Mousse’ uit tot de kleur van het jaar 2025. Deze warme, rijke en zachte bruintint omarmt de verrukkelijke nuances van cacao, chocolade en koffie. FashionUnited rapporteert deze week tien opvallende looks uit het Pre-Fall '25-seizoen die variëren van diepe chocoladetinten tot warme, roestbruine nuances.