Dit wordt het modenieuws van week 7 - 2021

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 7. Dit staat op de redactie agenda van maandag 15 februari tot en met zondag 19 februari.

Berta Bernad, oprichter marketingbureau Mindlike: "Het einde van de fysieke winkel is nabij"

Ze is de oprichtster van het marketingbureau Mindlike en haar naam is welbekend in de modewereld. Bovendien werd ze verkozen tot “taste maker” door de beroemde modefotograaf Scott Schuman, de man achter de street style blog The Sartorialist. Met haar eigen marketing project Mindlike helpt de Spaanse Berta Bernad merken met het uitrollen van een goede digitale strategie. FashionUnited sprak haar over dit project dat zijn naam te danken heeft aan twee kernconcepten: geest en uitstraling.

Inditex en H&M : welk merk maakte de meeste groei door in 2020?

2020 was een moeilijk jaar voor zelfs de grootste spelers in de mode-industrie. Ook de twee fast fashion-giganten H&M en Inditex hebben harde klappen gekregen en moesten hun inspanningen en creativiteit verdubbelen om zich aan te passen aan de nieuwe wereld, waarin de regels worden bepaald door de ontwikkeling van de pandemie op alle continenten.

Op de kalender Nationaal Retail Debat - 15 februari INretail organiseert 15 februari van 18.00 uur tot 19.00 uur het Nationaal Retail Debat met de vier grote politieke partijen van dit moment VVD, GroenLinks, CDA en PvdA. Er staat grote druk op de detailhandel en er is perspectief nodig. Moncler FY2020 - 18 februari Donderdag 18 februari zal Moncler haar financiële resultaten over het jaar 2020 bekend maken.