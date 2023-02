Dit wordt het modenieuws van week 7 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 7. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 13 februari tot en met 19 februari.

Tentoonstelling ‘Continue this Thread’ in Amsterdam Museum

Het Amsterdam Museum toont vanaf februari een nieuwe tentoonstelling genaamd ‘Continue This Thread’. De expo zoomt in op handwerk en is opgezet in samenwerking met ontwerpers Tess van Zalinge en Karim Adduchi. FashionUnited is uitgenodigd voor de persopening en doet verslag.

In gesprek met Borre Akkersdijk over ByBorre en zijn kapitaalinjectie

Vorige week werd bekend dat textiel innovatiebedrijf ByBorre een behoorlijk bedrag van 16,9 miljoen euro binnenhaalde tijdens een investeringsronde. Het bedrag wordt onder andere gebruikt om de internationale groei in belangrijke markten zoals de Verenigde Staten, Scandinavië en Italië te versnellen en de positie van het textiel innovatiebedrijf te versterken. Maar, wat doet ByBorre nou precies? Borre Akkersdijk legt het haarfijn uit aan FashionUnited.

Waarom de mode-industrie worstelt om haar verslaving aan synthetische vezels te doorbreken

Tegen een achtergrond van klimaatnood zijn synthetische vezels, die meer dan twee derde van het textiel uitmaken, een belangrijke oorzaak geworden van de huidige afvalcrisis in de modesector. Maar in plaats van af te nemen, neemt het gebruik ervan toe. Toch zijn de meeste synthetische vezels niet recycleerbaar.

Zeven lingeriemerken die body positivity bevorderen

Sinds enkele jaren gooien lingeriemerken de schoonheidsnormen overboord ten gunste van een modernere claim: die van het body positivity. Hier is een selectie van namen die de ondergoedsector verfrissen door te neigen naar een meer inclusieve definitie van schoonheid.

Item van de week: De kobaltblauwe tint

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: de kobaltblauwe tint.