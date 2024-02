Dit wordt het modenieuws van week 7 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 5. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 12 februari tot en met zondag 18 februari 2024.

Fashion Week: De internationale modemaand gaat verder

Na de modeweek in Berlijn, gaat de internationale Fashion Week verder. New York Fashion Week eindigt op dinsdag en geeft het stokje over aan de modeweek in Londen, die vrijdag 16 februari van start gaat. FashionUnited doet traditiegetrouw uitgebreid verslag over de gebeurtenissen en trends tijdens Fashion Week.

Modemerk Lerros deelt plannen voor 2024: Groeikansen in België, verhuizing naar Düsseldorf en kracht in Nederland

Modemerk Lerros blijft groeien en wil vooral op bestaande markten uitbreiden. Na een positief boekjaar wordt echter ook gemikt op geselecteerde nieuwe markten, zoals de VS. Managing Director Alex Ibakasap legt uit welke andere doelen de (nog steeds) in Neuss gevestigde herenkledingretailer, die naar Düsseldorf aan de andere kant van de Rijn verhuist, heeft en waarom het huidige succes van Bayer Leverkusen, de koplopers in de Bundesliga 1, ook goed is voor Lerros tijdens het huidige inkoopseizoen.

Item van de week: Het gestreepte blouse

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: Het gestreepte blouse.