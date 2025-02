Dit wordt het modenieuws van week 7 2025

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 7. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 10 tot en met zondag 16 februari 2025.

Machine-A: 'We komen aan het einde van wat we trends noemen'

Machine-A is ontstaan ​​uit het idee om opkomende merken een ruimte te bieden. Toen Stavros Karelis dit multi-brand concept ongeveer 12 jaar geleden lanceerde, zag de oprichter een gebrek aan deze jonge ontwerpers in het Londense retaillandschap. Het is dan ook geen wonder dat Karelis nu een vaste gast is op Berlin Fashion Week, waar dergelijke ontwerpers doorgaans wortel schieten en waar hij lokaal talent in de gaten houdt.

Voor FashionUnited nam Karelis de tijd uit zijn drukke showschema om zijn ervaringen en hoogtepunten in de Duitse hoofdstad samen te vatten. Hij gaf ook inzicht in de volgende stappen voor de moderetailer, die zijn volgende hoofdstuk opent met nieuwe investeerders, en zijn ontwikkelingen in fysieke winkels.

Tien tips voor het onderhandelen van je salaris in de mode-industrie

Onderhandelen over salaris in een sector die zo competitief en niche is als de mode, kan een uitdaging zijn. Maar het kan ook een belangrijk keerpunt in een carrière zijn, of u nu intern wilt doorgroeien of een professionele verandering overweegt. Welke rol u ook ambieert, een goede voorbereiding maakt het verschil.

Deze week deelt FashionUnited-gastbijdrager María Fortes, marketing manager bij Luxe Talent en project manager van de Retail Academy, tien tips om salarisonderhandelingen met vertrouwen en professionaliteit aan te gaan.

De baan van…

In de rubriek De baan van… spreekt FashionUnited met een professional uit de mode-industrie over zijn of haar carrière. Bezoek de website voor meer informatie over innovatieve carrièremogelijkheden in de mode-industrie.