Dit wordt het modenieuws van week 8 - 2020

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 8. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 17 februari tot en met 23 februari.

London en Milan Fashion Week

De week begint met nog een staartje van London Fashion Week. Tijdens de laatste dag van London Fashion Week, 18 februari, begint Milan Fashion Week. Beide modeweken houden een slag om de arm vanwege de uitbraak van het coronavirus. Zo zijn diverse shows op Milan Fashion Week van Chinese ontwerpers al gecanceld door de merken zelf.

Uitreiking International Woolmark Prize

Op maandag wordt de jaarlijkse International Woolmark Prize uitgereikt. Onder de genomineerden bevinden zich dit jaar de Nederlandse Lisi Herrebrugh en Rushemy Botter, van het modemerk Botter. Het duo neemt het op tegen A-Cold-Wall, Blindness, Bode, Feng Chen Wang, GmbH, Ludovic de Saint Sernin, Matthew Adams Dolan, Namacheko en Richard Malone.

Interview Joanna Hummel, managing director Afound: “Het is een steile leercurve geweest”

Het Zweedse Afound opent eind februari de eerste winkel in Nederland. Managing director van de outlet formule van de H&M Group, Joanna Hummel, gaat exclusief met FashionUnited in gesprek. Hoe gaat het met de start-up, welke uitdagingen is het merk tegen gekomen en naar welke klant zoekt het bedrijf. “Het is een steile leercurve geweest.”