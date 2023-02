Dit wordt het modenieuws van week 8 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 8. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 20 februari tot en met 26 februari.

Hoe Tactus met een vibrerend shirt muziek toegankelijker maakt voor de dove gemeenschap

Muziek is voor de meeste mensen een integraal onderdeel van hun leven. Ze horen het in de auto, in de winkel, zetten het thuis op, gaan naar een concert of gaan uit. Maar er is ook een groot gedeelte van mensen die niet (makkelijk) muziek kan ervaren - de dove gemeenschap. Bedrijf Tactus heeft ‘slimme kleding’ ontworpen waarmee muziek in vibraties wordt omgezet waardoor muziek opeens inclusiever wordt in het ervaren én het maken ervan.

Er hangt verandering in de lucht: Designer debuteert voor herfst/winter 2023

De New York Fashion Week is al ten einde, maar enkele langverwachte debuten voor het Fall/Winter 2023 seizoen staan nog voor de deur. Van gerenommeerde modehuizen met een nieuwe creatieve leiding tot ontwerpersduo's die hun eigen weg gaan, voor veel merken hangt er verandering in de lucht.

Diversiteit en inclusie binnen uw bedrijf: Zo begint u aan inclusieve marketing op een juiste manier

Diversiteit en inclusie, het is een thema dat tegenwoordig meer en meer speelt. Zowel binnen als buiten het bedrijfsleven. Steeds meer modemerken lijken hierop in te spelen, maar slaan nog vaak de plank mis. Hoe begint u met diversiteit en inclusie binnen uw bedrijf? FashionUnited woont de webinar Inclusieve Marketing in Fashion: Why should you? bij en geeft u tips!

Item van de week: De feestelijke tas

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: de feestelijke tas.