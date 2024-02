Dit wordt het modenieuws van week 8 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 8. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 19 januari tot en met zondag 25 februari.

Hoe gaat het nu met de beste winkelstraat van Nederland in Leeuwarden?

De Kleine Kerkstraat in Leeuwarden werd meerdere malen bekroond tot de beste winkelstraat van Nederland. In de winkelstraat bevinden zich grote modemerken, leuke boetiekjes en Friese speciaalzaken. Hoe gaat het nu met de Kleine Kerkstraat? FashionUnited gaat in gesprek met diverse ondernemers.

Belang van digitale toegankelijkheid: 49 procent consumenten krijgt vroeg of laat te maken met beperking

Digitale toegankelijkheid van modewinkels is nog steeds laag, zo blijkt al meerdere jaren op een rij uit onderzoeken. Vanaf 28 juni 2025 gaat de European Accessibility Act in. Onder deze wet valt de toegankelijkheid van e-commerce, naast de toegankelijkheid van fysieke winkels. Maar hoe maak je een webshop precies toegankelijk voor blinden en slechtzienden, ouderen, laaggeletterden, mensen met kleurenblindheid en andere beperkingen?

Waarom de plus size mannenmode markt zo verborgen is

De plus size markt groeit en dat blijft niet onopgemerkt. Modemerken spelen erop in door plus size modellen een podium te geven in hun campagnes en er verschijnen meer diverse modellen op de catwalk. Opvallend is wel: het lijken enkel vrouwen te zijn. Slechts een klein groepje mannen waagt zich tussen de plus size vrouwen. Waar zijn al die plus size mannen? Wat speelt er in de plus size mannenmode markt? FashionUnited gaat op onderzoek.

Item van de week: het leren bomber jacket

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: het leren bomber jacket.