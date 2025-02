Dit wordt het modenieuws van week 8 2025

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 8. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 17 tot en met zondag 23 februari 2025.

Free Fashion opent winkel op Utrecht Centraal

Op dinsdag 18 februari opent de non-profitorganisatie Free Fashion op Station Utrecht Centraal een winkel, waar bezoekers gratis kleding kunnen shoppen, kleding kunnen doneren en meer kunnen leren over circulaire mode. De oprichters willen aandacht vragen voor textielafval. De winkel is open tot en met 1 maart. Het initiatief is al bewezen populair; ze hebben eerder succesvolle pop-ups georganiseerd, onder andere in Tilburg en Amstelveen. Van 18 februari tot en met 1 maart is Utrecht aan de beurt. FashionUnited bezoekt de winkel en spreekt met oprichters Dieuwertje Vorstenbosch en Lot van Os.

Trends voor mannenmode FW25: Badges en patches

Er zijn een paar belangrijke trends voor mannenmode in FW25. Eén daarvan is een terugkeer naar een kort, maar invloedrijk moment in de tijd: Londen in de late jaren zeventig, bekend om de 'punk'-beweging, en de vroege jaren tachtig, vaak genoemd 'new wave'. Toen het Thatcherisme opkwam, gaven muzikanten en kunstenaars hun politieke standpunten weer via onder meer badges. Deze badges, gemaakt van stof of metaal, werden vaak op kleding genaaid, geborduurd of vastgespeld. Nu, 45 jaar later, is deze trend weer terug. FashionUnited brengt de terugkomst van deze trend op de meest recente runways in beeld.

Björn Borg FY 2024

Het Zweedse modebedrijf Björn Borg AB maakt op vrijdag 21 februari de financiële resultaten voor het boekjaar 2024 bekend. CEO Henrik Bunge en CFO Jens Nyström geven daarbij uitleg over de resultaten van het vierde kwartaal. Björn Borg AB is eigenaar van het sportmerk Björn Borg, dat producten zoals ondergoed, sportkleding, tassen en schoenen aanbiedt. Ook verkoopt het bedrijf brillen via licentiehouders. De producten zijn beschikbaar in ongeveer twintig landen, waaronder Zweden, België en Nederland. FashionUnited zal de resultaten analyseren en verder onderzoeken.