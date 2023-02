Dit wordt het modenieuws van week 9 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 9. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 27 februari tot en met 5 maart.

Paris Fashion Week

De grote afsluiter van de reeks modeweken is traditiegetrouw Paris Fashion Week. FashionUnited houdt een oog op wat er gebeurt op en naast de catwalk.

Hoe Tactus met een vibrerend shirt muziek toegankelijker maakt voor de dove gemeenschap

Muziek is voor de meeste mensen een integraal onderdeel van hun leven. Ze horen het in de auto, in de winkel, zetten het thuis op, gaan naar een concert of gaan uit. Maar er is ook een groot gedeelte van mensen die niet (makkelijk) muziek kan ervaren - de dove gemeenschap. Bedrijf Tactus heeft ‘slimme kleding’ ontworpen waarmee muziek in vibraties wordt omgezet waardoor muziek opeens inclusiever wordt in het ervaren én het maken ervan.

Item van de week: De denim maxi rok

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: de denim maxi rok.