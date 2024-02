Dit wordt het modenieuws van week 9 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 9. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 26 februari tot en met zondag 3 maart 2024.

De romantische accessoire trend: rode rozen

Op dit moment vinden grote internationale modeweken plaats. Een grote accessoire trend gespot in zowel Kopenhagen als Londen? Rode rozen. Op de website van FashionUnited lees je meer over de trend.

Boohoo blijft controverse aantrekken

Wat is er allemaal aan de hand bij Boohoo? Naar aanleiding van een nieuw rapport van de Universiteit van Bath blikt FashionUnited terug op de schandalen, onderzoeken en pogingen die zijn ondernomen om een einde te maken aan de cyclus van wanpraktijken.

Interview met Nicolas Martin, Sustainable Store Planning Manager voor de LVMH Group

In een context van toenemend milieubewustzijn hebben mode-industriegigant LVMH en Paris Good Fashion hun krachten gebundeld om een innovatief initiatief te lanceren: de Green Store & Building Challenge. Deze samenwerking heeft als doel het bewustzijn te vergroten en de belangrijkste spelers in de sector te mobiliseren, van merkmanagers tot winkeleigenaren, om de ecologische impact van de modedetailhandel te verminderen. In een exclusief interview met Nicolas Martin, Sustainable Store Planning Manager voor de LVMH Group, onderzoekt FashionUnited de doelen die dit initiatief wil bereiken in de overgang naar een duurzamere mode-industrie.

Item van de week: De korte broek

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: De korte broek.