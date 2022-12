Dit zijn de belangrijkste kleuren voor FW23/24 volgens WGSN en Coloro

Trend forecasting platform WGSN heeft samen met Coloro de belangrijkste kleuren voor het herfst/winter seizoen 23/24 onthuld. De selectie van het duo weerspiegelt "de verschillende reizen en facetten van het leven", aldus een persbericht, nu mensen hun levensstijl aanpassen en zich richten op het opbouwen van een visie op de toekomst.

WGSN voegde eraan toe dat de hoofdkleuren diverse levensstijlen inkapselen en proberen motiverende krachten op te roepen die consumenten zullen drijven, met elementen als genezing en transformatie. Over de selectie zei Jenny Clark, hoofd kleur bij WGSN: "Onze hoofdkleuren vangen het veranderende gedrag van de consument en zijn gevoelig voor hun veranderende emotionele toestand en veranderende levensstijl.

Digital Lavender - WGSN and Coloro's AW23/24 Colour Report. Image: WGSN

"Wij geloven dat het vertrouwen zal terugkeren en dat levendige, energieke kleuren zullen resoneren, die aansluiten bij reizen en ontdekken en de verbeelding weer aanwakkeren. Deze veelzijdige kleuren hebben seizoensoverschrijdende kenmerken die het belang van een verantwoorde kleurkeuze weerspiegelen, en we verwachten dat ze tot in 2024 zullen doorwerken."

Astro Dust - WGSN and Coloro's AW23/24 Colour Report. Image: WGSN

Kleuren van FW23/24: Digital lavendel tot salieblad

De selectie begint met Digital Lavender, die door het duo is uitgeroepen tot Kleur van het Jaar voor 2023. De tint sluit aan bij de groeiende vraag naar gezondheidsbevorderende, digitale therapie, zoals geïmplementeerd door immersieve virtual reality (VR) platforms die gamified wellness-ervaringen bieden.

WGSN raadt merken aan de tint te gebruiken voor slimme fitness, wearables en trainingsgerichte productcategorieën, evenals virtuele schoonheidsinitiatieven en genderinclusieve kleding.

Astro Dust is een rode middentint die het duo in verband brengt met de ruimtevaart, een element dat de afgelopen jaren een commerciële ontwikkeling heeft doorgemaakt. De minerale toon wil het landschap van Mars weergeven en het gevoel van intrige vastleggen.

Galactic Cobalt - WGSN and Coloro's AW23/24 Colour Report. Image: WGSN

Merken zouden de toon kunnen gebruiken voor modeaccessoires, bovenkleding en gebreide kleding, aldus WGSN, maar ook voor make-up en huidverzorging met een glanzende afwerking.

Galactic Cobalt, dat aansluit bij digitalisering en ruimtethema's, is ook geïnspireerd op de evolutie van de metaverse en voegt het digitale concept samen met het moderne 'ruimtetijdperk'. Het technologiegedreven blauw is verbonden met escapisme en het uitbreiden van de eigen werkelijkheid.

De veelzijdige kleur kan worden geïntegreerd in zowel hoogfunctionerende actieve kleding en virtuele ervaringen als, in contrast, in gelegenheidskleding en juwelen. WGSN merkte op dat de kleur kan worden omgevormd tot een multidimensionale tint door het gebruik van metallics en satijnen afwerkingen.

Sage Leaf - WGSN and Coloro's AW23/24 Colour Report. Image: WGSN

Sage Leaf is een rustig, rustgevend groen dat een gevoel van contemplatie en reflectie opwekt. De kleur weerspiegelt een vertraagde levensstijl en is ontwikkeld als een bron van verlichting voor overprikkeling en het daaruit voortvloeiende stressniveau van consumenten.

Volgens WGSN is de toon belangrijk voor "reductieve, weloverwogen ontwerpen", met therapeutische eigenschappen die hem geschikt maken voor wellnessproducten. Daarnaast zou de toon kunnen worden gebruikt in modecategorieën zoals verhoogde gebruikskleding, basics en separates, en in materialen zoals breisels, geborstelde jerseys en fluweel.

Apricot Crush - WGSN and Coloro's AW23/24 Colour Report. Image: WGSN

Apricot Crush, tenslotte, werd onthuld als WGSN en Coloro's kleur van het jaar voor 2024 en wordt omschreven als een "vitamine-balancerende tint", die een stapje verder gaat dan zachte pastels en een meer verkwikkende toon bevat.

De kleur kan worden gebruikt voor een groot aantal producttypes, maar wordt aanbevolen voor een reeks schoonheidsproducten, gender-inclusieve stijlen en kledingcategorieën zoals gebreide kleding, loungewear en actieve kleding.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.