Dit zijn de kleurentrends voor SS25 volgens Coloro en WGSN

Future Dusk, Transcendent Pink, Aquatic Awe, Sunset Coral en Ray Flower - dat zijn de kleuren van het voorjaar/zomer 2025 seizoen.

Eerst riep het trendonderzoeksinstituut WGSN samen met de kleurexperts Coloro 'Future Dusk' uit tot kleur van het jaar 2025, nu maakten ze woensdag in een webinar het volledige kleurenspectrum voor Lente/Zomer 2025 bekend. Te midden van wereldwijde veranderingen en toenemende onzekerheid brengen de belangrijkste kleuren van het duo een gevoel van geruststelling over en oefenen ze een krachtige aantrekkingskracht uit, aldus Coloro. Bovendien weerspiegelen de kleuren "een belangrijke verschuiving naar strategische fantasie". Het zijn deze innovatieve ideeën die cruciaal zullen zijn bij het oplossen van de huidige mondiale uitdagingen, zei hij.

De belangrijkste kleuren van het SS25-seizoen volgens Coloro en WGSN. Foto: Coloro

Future Dusk

De kleur van 2025, Future Dusk [129-35-18], lijkt op het eerste gezicht ongewoon somber voor een lente/zomerseizoen, maar boeiende, donkere tinten zullen in 2025 - zelfs in de lente - aan kracht winnen volgens Urangoo Samba, Head of Colour bij WGSN. De stemmige en boeiende tint haakt in op de huidige overgangstijd - of het nu de overgang is van donker naar licht of van schemering naar dageraad - en is daarom bijzonder geschikt voor de huidige veranderingen, zegt hij. "Dit betrouwbare blauw zal veel bijdragen aan het versterken van een gevoel van vertrouwen en stabiliteit, maar als violet heeft het ook een fantastische kwaliteit die de creatie van nieuwe toekomsten dynamisch zal aansturen", aldus Samba.

Kleur van het jaar 2025 Future Dusk. Foto: Coloro

Daarnaast sluit de kleur ook aan bij de huidige fascinatie voor het tweede ruimtetijdperk, waardoor het een "hemels aura" krijgt, aldus Coloro in een verklaring. De kleur is zowel betrouwbaar als futuristisch, afhankelijk van hoe je ernaar kijkt, aldus Coloro.

Transcendent Pink

In het geval van Transcendent Pink[086-70-25] zegt de naam niet noodzakelijkerwijs alles, want dit is niet, zoals men zou kunnen aannemen, een tint roze, maar eerder een soort oudroze. Coloro beschrijft Transcendent Pink als een bijna onmerkbare tint met een aards en evenwichtig effect, gedragen door een gevoel van stabiliteit. Bovendien, ondanks zijn categorisering als lente/zomer 2025 kleur, is de tint voor alle seizoenen toepasbaar. Hij is geschikt voor alle geslachten en demografische groepen en daarom noemt Guilbert hem "commercieel betrouwbaar".

De kleur Transcendent Pink. Foto: Coloro

Dat kleur niet alleen in de realiteit, maar ook al in de Metaverse resoneert, bewijst het virtuele project 'Metaserai' van architectenbureaus Grimshaw, Farshid Moussavi, HWKN en Why, die daarvoor samenwerkten met NFT en Metaverse-bedrijf Pax.World. Samen creëerden de bureaus een virtuele wereld gebaseerd op de Zijderoute, een historische handelsroute.

Aquatic Awe

Het transformerende turquoise Aquatic Awe [086-70-25] ontleent zijn naam aan het boek ‘Awe: The Transformative Power of Everyday Wonder’ van auteur Dacher Keltner. Net als zijn naamgenoot roept de kleur op tot "het cultiveren van verwondering", aldus Samba. De kleurexpert rekent de kleur, die de vreemde en wonderlijke aspecten van de natuur viert maar ook ideaal is voor de verbinding met de digitale wereld, tot haar persoonlijke favorieten voor 2025.

De kleur Aquatic Awe. Foto: Coloro

De dualiteit van de tint, die zowel natuurlijk als virtueel lijkt, slaat een brug tussen fantasie en werkelijkheid, legt Samba verder uit. Aquatic Awe doet denken aan het zeeleven en zijn ecosystemen, maar ook aan de steeds populairder wordende immersieve virtuele werelden.

Sunset Coral

"Sunset Coral is een kleur die appelleert aan ons verlangen naar de eenvoudige genoegens van het leven", zegt Caroline Guilbert, Creative Content Lead bij Coloro, over de koraalkleur. Sunset Coral [009-58-31], zegt ze, is een tegengif voor de huidige obsessie met productiviteit en nodigt - ondanks het energieke uiterlijk - uit om te genieten van het nietsdoen.

De kleur Sunset Coral. Foto: Coloro

De kleurexperts spreken ook van "bewust hedonisme" in verband met Sunset Coral, omdat de tint, die ook doet denken aan een zonsondergang, bedoeld is om momenten van plezier te helpen verbinden met een gevoel van doelgerichtheid.

Ray Flower

De vijfde kleur voor voorjaar/zomer 2025, Ray Flower [037-832-32], brengt niet alleen zonneschijn maar ook veel optimisme. Coloro noemt het werk van multidisciplinair ontwerper Jess Redgrave als inspiratiebron voor de stralende gele tint. De Britse ontwerpster is vooral bekend van haar Clima Fibre-project, waarvoor ze vezels voor textiel, natuurlijke kleurstoffen en een hydropische coating ontwikkelde die volledig uit zonnebloemen bestaat.

De kleur Ray Flower. Foto: Coloro

"Deze kleur is inherent optimistisch en rustgevend," zegt Samba. "Ray Flower past bij de groeiende trend naar een meer radicale, attente benadering van duurzaamheid, waarbij het milieu als klant wordt behandeld bij ontwerp en productie, en de natuur als lid van het uitvoerende team."

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.