Dit zijn de modegenomineerden van de Dutch Design Awards 2022

Studio David Laport, Yamuna Forzani en Antoine Peters zijn de genomineerden voor de Dutch Design Awards Fashion, zo meldt Dutch Design Awards op hun website. In oktober zal een vakjury bepalen wie van de drie uiteindelijk met de award naar huis gaat.

Amsterdams couture merk Studio David Laport is genomineerd voor zijn project ‘Local Vegetation’. Yamuna Forzani, die bekend staat om het samenbrengen van mode, fotografie, kunst en dans, is gekozen om het project ‘The Utopia Ball x Fashion Show’ en ontwerper Antoine Peters voor ‘Space Garments in het Bonnefanten Museum’.

Bij het selecteren van de genomineerden en de uiteindelijke winnaars focust de jury zich volgens de website op de criteria ‘impact, onderscheidend vermogen, zeggingskracht en productiewijze’.