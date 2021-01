Dit zijn de trends op het gebied van lingerie

In de afgelopen seizoenen hebben duurzame materialen en "Body Positive" campagnes de wereld van lingerie een nieuwe vorm gegeven. Het homogene, stereotype beeld van Victoria's Secret is uiteindelijk weggevaagd, de lingeriesector is exemplarischer geworden, gevoed door de creatie van veel jonge DNVB (Digital Native Vertical Brand) met eigentijdse waarden. Bij het bestuderen van de huidige lingeriecollecties heeft FashionUnited vier belangrijke trends geïdentificeerd die de huidige lingeriebranche samenvatten.

Afbeelding: Néné Paris - Loves Stories.

Kant en satijn

Kant is onlosmakelijk verbonden met lingerie en de lockdown zal daar niets aan veranderen. Integendeel, in de tijd van no-bra wordt lingerie meer dan ooit een plezierige aankoop en lijkt kant dat plezier alleen maar te versterken. In zijn eerste lingeriecollectie, gepresenteerd in oktober, kon het fast fashion modemerk Zara deze verleidelijke kracht niet negeren en gebruikte het in delicate details op zijn slipjes, bh's en babydolls.

Satijn mag ook zeker niet overgeslagen worden. Dit zijdeachtige textielweefsel is eveneens zeer aanwezig in lingerie en nachtkleding. De vloeibaarheid en de glanzende afwerking blijven de hele industrie inspireren, van Zara tot Girls in Paris.

Merken die hierin opvallen: Néné Paris, Olly, Icone Lingerie, Eres, Girls in Paris, Ysé Paris.

Afbeelding: Livy

Uiterste transparantie

Ook in lingerie met veel transparantie is er sprake van koketterie. De items van het jonge premium lingeriemerk Livy zijn daar een goed voorbeeld van. Het verleidelijke aspect is te zien aan de transparantie van de bh's met cups die volledig van tule zijn gemaakt. Hun lijn is grafisch, bijna onzichtbaar, en onthult het lichaam meer dan het verbergt.

Het merk dat opvalt: Livy en het label Le Petit Trou.

Afbeelding: Chantelle - Etam

Monochroom comfort

Monochrome en minimalistische lingerie is een sterke trend in de lingeriesector. Het simpele karakter benadrukt het verlangen naar comfort door middel van ontwerpen die zijn gemaakt om te doen vergeten dat je lingerie draagt. Microvezel of ultra-stretch en licht materiaal, het is het idee dat de lingerie een tweede huid vormt. Met kleuren in neutrale tinten houden de stukken dus vast aan deze trend van eenvoud, die een consument die moe is van dwangmatig en zinloos winkelen, voor zich weet te winnen.

De merken die opvallen: Skims (merk Kim Kardashian), Chantelle's Softstretch lijn, Poolday, Skin en Neiwai.

Afbeelding: Rihanna's Savage X Fenty Show Vol. 2. Foto door Kenvin Mazur.

Glamour, glamour, en nog eens glamour

De glamour van lingerie wordt ook door ondergoedmerken niet over het hoofd gezien. De prachtige shows van Etam en Savage x Fenty, het lingeriemerk van Rihanna, getuigen hiervan. Jarretels, korset of een tule slipje met clips, die doen denken aan de erotische danseres Dita Von Teese maar ook popsterren als Beyoncé.

Let op: de zwaargewichten van de sector hebben geen monopolie op het gebied van deze trend, aangezien het idee ook wordt overgenomen door jongere labels zoals Girls In Paris en de slogan "Sexy, not sorry©".

Merken die opvallen: Etam, Savage x Fenty en Flash You And Me.

Hoofdbeeld: Chantelle, WE NOW campagne voor de Softstretch lijn.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt door Ilona Fonteijn.