Dit zijn de vier must-have items voor lente/zomer 2022

Ter gelegenheid van de start van het inkoopseizoen lente/zomer 2022, heeft trendbureau WGSN een rapport gepubliceerd voor inkopers. Geschreven door Sara Maggioni, hoofd van Womenswear, vestigt het document de aandacht op vier key-items voor het komende zomerseizoen.

Beeld: Balenciaga SS22

Het nostalgische sweatshirt

Na maanden thuis doorgebracht te hebben in loungewear, neemt de wens om meer formele kleding te dragen niet het verlangen weg naar comfortabele kledingstukken zoals sweatshirts. Dat is wat WGSN zegt, en het is het beste om voor iets nostalgisch te gaan, dat wil zeggen met een opdruk die verwijst naar een tv-show of icoon uit je kindertijd uit de periode van de jaren zeventig tot en met de jaren negentig. Het trendbureau moedigt inkopers aan om niet teveel in te zetten op deze categorie, maar om deze in hetzelfde tempo te laten groeien als vorig jaar, omdat, zo zegt het agentschap, "het zeer waarschijnlijk is dat deze categorie in de toekomst een groter deel van het aanbod zal innemen.”

WGSN beveelt aan het product in februari-maart 2022 in de winkels aan te bieden, vervolgens in april-mei en ten slotte in juli-augustus.

Beeld: Blumarine, Zara

De bodyconjurk

Naast volumineuze jurken (zie hieronder) duikt voor lente/zomer 2022 een ander model van damesmode-stukken op: de bodyconjurk. Deze populariteit gaat hand in hand met het overwicht van gebreide kleding, wat de afgelopen seizoenen ook al zeer in trek was, aldus WGSN. Er wordt gekozen voor een sensuele snit of meer sobere versies, met vierkante halslijnen, zoals gewoonlijk in combinatie met veel comfort.

Het bureau beveelt aan om bodyconjurken van februari tot april 2022 in de winkels aan te bieden, en vervolgens in de zomer, in mei en juni.

Beeld: Rabih kayrouz, Magali Pascal-Visage.

Maxi-jurken

Lente/zomer 2022 zal ook een verlangen naar volume en loszittende kledingstukken met zich meebrengen, als verwijzing naar verre reizen. WGSN voegt aan deze rage het verlangen naar kleurrijke items toe in de vorm van getailleerde en uitlopende hemdjurken, wikkeljurken, met volume dat op de mouwen, de rok of in details kan worden aangebracht. Bovendien moeten de kleuren en prints afkomstig zijn van natuurlijke kleurstoffen zijn. Ook moeten digitale prints milieuvriendelijk zijn, en moet, indien mogelijk, worden gewerkt met ambachtslieden, plaatselijke ontwerpers of ethische studio's.

Het agentschap beveelt aan om dit product van april 2022 tot juli in de winkels aan te bieden.

Beedl: Courrèges, Blumarine

De A-lijn mini rok

Met een lengte van ruim boven de knie, neemt de minirok het tegenovergestelde standpunt in van de midellange- of lange zomen die de laatste seizoenen werden gedragen. WGSN legt de nadruk op de A-lijn van de mini rok en op het toevoegen van functionele details: oversized utility pockets of bijpassende fanny packs. Het is ontworpen met strakke contouren, kan gedragen worden in een mix & match-oufit of met een bijpassend colbert, allemaal in een verscheidenheid van materialen zoals denim, robuust canvas of compacte katoen.

Het agentschap beveelt aan het van februari-maart 2022 tot juli in de winkels aan te bieden.

Andere door WGSN genoemde onmisbare mode-items voor het seizoen SS22 zijn: de zomertrenchcoat, de anorak (jas zonder rits die over het hoofd aangetrokken moet worden, red.), de vintage blouse, witte denim en het zomerjack.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.