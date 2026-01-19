Dolce & Gabbana op zoek naar authenticiteit

Milaan - Dolce & Gabbana is voor zijn mannenshow op zaterdag in Milaan op zoek naar ‘authenticiteit’, met romantische en uitgesproken stijlen, bont, ruime kostuums en XXL-dassen.

“Individualiteit staat weer centraal in de herenmode”, verkondigde een stem aan het begin van de show, terwijl de Milanese ontwerpers zich bogen over verschillende ‘portretten van een man’.

Onder deze profielen draagt de ‘denker’ een wijde broek van corduroy of grijze wol. De ‘visionaire creatieveling’ durft een brede stippendas te dragen op een gestreept pak in zwart, paars of donkergroen. De ‘bezorgde romanticus’ draagt bloemen in zijn pochet, op een sjaal en een wit zijden overhemd.

Dolce&Gabbana Fall Winter 2026, Menswear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Deze looks zijn “een uitnodiging om de homogenisering die de wereld beïnvloedt te overstijgen en een elegante en diep persoonlijke manier van kleden te claimen”, aldus het Milanese merk in het bijzijn van sterren als de Amerikaanse zanger Benson Boone.

De ‘sensuele Mediterrane man’, de favoriet van het merk, draagt een badjas met panterprint, of een open overhemd onder een fluwelen pak in bruin of groen.

Deze verschillende Dolce & Gabbana-mannen uit de wintercollectie 2026-2027 hielden zich warm in (imitatie)bont, gestructureerder dan bij Dsquared2 op vrijdagavond, maar altijd in XXL-formaat.

Dolce&Gabbana Fall Winter 2026, Menswear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.