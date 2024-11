Dopamine-kleuren: De top kleurencombinaties van Milan Fashion Week SS25

Ontwerpers op de Milan Fashion Week voorjaar/zomer 2025 (MFW SS25) lieten de gebruikelijke sexy looks achterwege ten gunste van iets meer ingetogen, maar nog steeds ultravrouwelijk. Ze gaven een boost aan optimisme met kleurcombinaties die zich richtten op dopamine-tinten oranje, roze en blauw. Aan de andere kant, misschien met de 'Corpcore'-trend in gedachten, waren ook neutrale en donkere tinten zoals bruin te zien.

Combinaties met blauw

Versace

Versace SS25 Credits: Versace SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 1: een hemelsblauwe korte jas over een top met een zigzagpatroon in mauve, groen, bordeauxrood en wit, met een knielange satijnen rok in groen en bruin. Accessoires waren onder andere rode kousen, een zwarte handtas en plateau sandalen.

Onitsuka Tiger

Onitsuka Tiger SS25 Credits: Onitsuka Tiger SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 14: een lichtblauw gebreid poloshirt met donkerblauwe rechthoekige pailletten, een ijsblauwe satijnen lange rok, huidkleurige sokken en witte schoenen.

Iceberg

Iceberg SS25 Credits: Iceberg SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 12: een felblauwe leren jas over een limoengroene top en bijpassende tas, oranje shorts, huidkleurige sokken en zwarte platte schoenen.

N 21: ontwerper, Alessandro Dell’Acqua

N 21 SS25 Credits: N 21 SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 8: een korte lichtblauwe gebreide trui met een groene rand bij de hals, een ivoorkleurige rand bij de taille en ivoor en zwart aan de mouwuiteinden, gedragen over een zwarte transparante top. De rok had een kleine groen-rode bloemenprint. Zwart-witte geblokte slingbacks maakten de look compleet.

Combinaties met limoengroen

Chicco Mao

Chicco Mao SS25 Credits: Chicco Mao SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 6: een lichtgroene gebreide trui met v-hals onder een limoengroen noppenvest met een lange rok in limoengroen, roze en oranje pailletten.

Diesel: ontwerper, Glenn Martens

Diesel SS25 Credits: Diesel SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 37: een top met capuchon met strepen in limoengroen, roze en wit over witte en ivoorkleurige lagen satijn en chiffon. Accessoires waren onder andere beenwarmers met een grijze, lila en witte print, transparante sandalen en een grijze tas met trekkoord.

Marco Rambaldi

Marco Rambaldi SS25 Credits: Marco Rambaldi SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 4: een limoengroen ribgebreid vest met diepe v-hals, lichtgrijze broek met enkelbandjes, een geprinte sjaal gedragen als een buikband en een witte gehaakte tas.

Vivetta Ponti

Vivetta Ponti SS25 Credits: Vivetta SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 10: een limoengroene blouse met ruches onder een getailleerd jasje van groen brokaat, gecombineerd met een witte slip. Accessoires waren lange witte sokken, limoengroene slingbacks en een bijzondere handtas in de vorm van een huis.

Combinaties met oranje

Roberto Cavalli: designer, Fausto Puglisi

Roberto Cavalli SS25 Credits: Roberto Cavalli SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 29: een mouwloze scuba-top met een oranje print over een bronzen chiffon minirok en pumps met pailletten in brons en groen. Andere accessoires waren een zonnebril en een oversized gouden schakelketting.

Loro Piana

Loro Piana SS25 Credits: Loro Piana SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 20: een overhemd en bermuda, met bijpassende pet, in oranje lichtgewicht wol onder een camelkleurige trenchcoat, bronzen muiltjes en een handtas van lichtbruin leer.

GCDS: designer, Giuliano Calza

GCDS SS25 Credits: GCDS SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 27: een oranje haltertop en panty onder een paarse satijnen minirok, een zwart jasje met ivoorkleurige satijnen voering en transparante pumps.

Bottega Veneta, designer, Matthieu Blazy

Bottega Veneta SS25 Credits: Bottega Veneta SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 41: een witte katoenen blouse met opgerolde mouwen onder een los gebreid vest en een rok, beide in een ivoor- en oranje ombré-combinatie. Een rieten clutch en transparante pumps maakten de look compleet.

Combinaties met bruin

Tod’s: designer, Matteo Tamburini

Tod's SS25 Credits: Tod's SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 28: een lang bruin jasje over een geel en marineblauw topje met rits en lichtbruine fietsbroek. Accessoires waren een marineblauwe clutch, groene sandalen en een bruine zonnebril.

Ferrari: designer, Rocco Iannone

Ferrari SS25 Credits: Ferrari SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 13: Bruine leren jeans, een oranje geribbelde V-hals trui met bijpassende sjaal. Bruine bril, minaudière, riem en sandalen maakten de look af.

Bally: designer, Simone Bellotti

Credits: Bally SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 17: een bruine leren rok met peplum en een asymmetrische zoom en een geel/groene satijnen blouse met pofmouwen, gecombineerd met bruine plateauzolen.

Philosophy di Lorenzo Serafini

Philosophy di Lorenzo Serafini SS25 Credits: Philosophy SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 1: een bruine chiffon blouse met diepe V-hals en een semi-transparante lange olijfgroene rok. Een ivoorkleurige leren clutch met lange franjes en bruine suède teenslippers completeerden de look.

Combinaties met 'camel'

Ermanno Scervino

Ermanno Scervino SS25 Credits: Scervino SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 22: een camelkleurige jas met één rij knopen over een roze vest en legging met een paarse halsdoek en een ivoorkleurige leren tas.

Marni: designer, Francesco Risso

Marni SS25 Credits: Marni SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 41: een camelkleurige suède jurk onder een roze satijnen jas met witte voering en bruine suède pumps.

GCDS: designer, Giuliano Calza

GCDS SS25 Credits: GCDS SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 9: een camelkleurig jasje met rits en bijpassende bermuda. Onder het jasje werd een transparante lila bh gedragen. Het model droeg een roze, witte en blauwe sjaal om haar hoofd, een zonnebril met ivoorkleurig montuur, gebroken witte kniesokken, camelkleurige ballerina's en een transparante mini-handtas.

Anteprima: designer, Izumi Ogino

Anteprima SS25 Credits: Anteprima SS25©Launchmetrics/spotlight

Look 7: Camelkleurige broek en een transparante turquoise blouse met klepzakken over een andere transparante top in olijfgroen. Accessoires waren een gehaakte sleutelhanger in lila, oranje en geel.

Combinaties met roze

Prada, designers, Miuccia Prada and Raf Simons

Prada SS25 Credits: Prada SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 48: een lichtroze bodysuit onder een bruine lichtgewicht wollen broek, oranje westernlaarzen, een zwarte laktas en een witte oversized bal-collier.

Jil Sander: designers, Lucie and Luke Meier

Jil Sander SS25 Credits: Jil Sander SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 10: een satijnen blouse in een lichtroze en groen turquoise ombré mix met een bijpassende rok. Accessoires waren zwarte kuitlaarzen en een slangenleren clutch.

Emporio Armani

Emporio Armani SS25 Credits: Emporio Armani SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 61: een roze blouse en jacquard brokaat broek met een landelijk reliëfprint onder een paars suède jasje. Een bruine suède tas en bruine leren flats met bandjes maakten de look compleet.

Etro: designer, Marco De Vincenzo

Etro SS25 Credits: Etro SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 6: een korte roze gebreide top met capuchon en een ivoorkleurige satijnen rok met een blauwe print en een paarse kanten zoom. Een beige leren tas met trekkoord en een blauwe en oranje print en een paar teenslippers maakten de look compleet.