Dr. Martens viert 60-jarig jubileum met twaalf collabs

Schoenenlabel Dr. Martens vier dit jaar zijn 60-jarig bestaan. Ter ere van het jubileum lanceert het van oorsprong Duitse merk dit jaar twaalf samenwerkingen, iedere maand één. Dat meldt Dr. Martens in een persbericht.

Dr. Martens heeft twaalf “vooruitstrevende merken, labels en ontwerpers” gevraagd om de originele 1460 boot van het merk in een nieuw jasje te steken. Deze twaalf hebben volgens het merk allen “een langdurige relatie met Dr. Martens”. Iedere maand wordt één van die samenwerkingen onthuld. De eerste onthulling staat gepland voor komende maandag.

Dr. Martens werd opgericht dr. Klaus Märtens in Duitsland. Het hoofdkantoor van het merk bevindt zich in de Verenigde Staten. De originele 1460 boot van het label werd in 1960 geïntroduceerd.