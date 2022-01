Drie duurzame kindermodeinitiatieven om in de gaten te houden

Van functionele bovenkleding tot ethisch verantwoorde cadeaus, deze kinderkledingmerken en platforms hebben een duurzame en eco-bewuste aanpak die het waard is om in de gaten te houden.

Töstie Kids

Het Britse merk Töstie Kids werd opgericht door twee beste vrienden die eerder voor grote modenamen hebben gewerkt, zoals Burberry en Superdry. Met als doel kinderen te stimuleren om op ontdekkingstocht te gaan, hebben ze een kinderkledinglabel gecreëerd dat modern en functioneel is. Op hun website is eveneens een tweedehands sectie te vinden met stukken die net zo begeerlijk zijn als de nieuwste collectie. Het merk maakt deel uit van het 1 procent voor de planeet initiatief en keert 1 procent van de omzet uit aan non-profit partners. Alle verpakkingen zijn FSC gecertificeerd en voor de gewatteerde producten wordt Re:Down® gerecycled dons gebruikt. Töastie Kids streeft ernaar geheel CO2-neutraal te opereren.

Kids O'clock

Laura Roso Vidrequin, voormalig inkoper voor Net-a-Porter en Harvey Nichols, richtte de online marktplaats Kids O'clock op om kinderkleding een tweede leven te geven. Er zijn luxemerken zoals Ralph Lauren en Baby Dior te vinden, voor kinderen van 0 tot 10 jaar. Ouders kunnen zelf producten uploaden die ze niet meer nodig hebben. Het platform biedt een ruime keuze aan bovenkleding, T-shirts en broekjes en helpt verspilling tegen te gaan in een branche waar constante vernieuwing het grootste probleem is.

From babies with love

Met ethisch verantwoorde ontwerpen en geschenken die even uniek zijn als charmant, geeft From babies with love elke cent van de winst aan verweesde en verlaten kinderen in de wereld. Het merk werkt samen met de liefdadigheidsinstellingen Street Child en SOS Kinderdorpen en heeft wereldwijd al meer dan 7.000 kinderen geholpen. Een rompertje en een trainingsbroek kosten 40 pond en een pluche dekentje wordt verkocht voor 50 pond. Het merk heeft bijgedragen aan bij de bouw van kleuterscholen om gezinnen te ondersteunen en heeft ook de oprichting gefinancierd van drie Child Friendly Spaces die tot nu toe bijna 1.500 kinderen hebben geholpen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels en eerder verschenen op FashionUNited.uk