Drie kleurentrends tijdens SS23 Milaan Fashion Week

Milaan Fashion Week voor lente/zomer 2023 ging op dinsdag 20 september van start. Net als in New York en Londen speelde kleur een grote rol in de collecties van de verschillende ontwerpers. Drie kleuren in het bijzonder kwamen sterk naar voren: heldere blauwtinten, celadon groen en een reeks huidkleurige neutralen. Look drie van Alberta Ferretti was een blauwe zijden blazer over een chiffon blouse en rok in fel oranje. Bij Fendi werkte Kim Jones samen met Silvia Venturini Fendi aan de SS23 collectie. De ontwerpers toonden veel kledingstukken in deze bijzondere kleur groen. Look tien combineerde een piqué broek met een leren top versierd met een witte platte bloem en donkergroen lintmotief. Model Eléonore Ghiuritan droeg een helderwitte handtas en schoenen met dikke zolen in een bijpassende groene tint. Bij Ermanno Scervino experimenteerde Ermanno Daelli met kunstleer. Voor look 21 werd dit materiaal gebruikt voor een double breasted blazer met zachte pantalon met wijd uitlopende pijpen, beide in een nude tint. Een bralette, bucket hat en tas, alle in roze, maakten de outfit af.

Helder blauw+

Beeld: No 21 SS23

Bij No21, voor look twee, combineerde Alessandro Dell'Acqua een turquoise button-down overhemd met een zwart vest en een transparante vinyl rok over een rode short.

Beeld: Ports 61 SS23

Bij Ports 61 deconstrueerde Karl Templer looks en zette ze met een twist weer in elkaar. Look 21 omvatte een gebreide broek in groen en felblauw onder een tuniek in marineblauw met blauwe mouwen. Een groen vest was asymmetrisch aan de voorkant genaaid.

Beeld: Luisa Beccaria SS23

Luisa Beccaria toonde een helderblauwe fit and flare jurk met een ronde hals.

Celadon groen +

Enigszins verrassend was de mate waarin celadon groen te zien was op de catwalks. Bij Gucci liet Alessandro Michele zijn collectie dubbel zien op 68 tweelingen. Look 53 omvatte een bijgesneden top met cheongsam-sluiting in celadon groen met paarse randen. Aan de onderkant werd een zijden rok gedragen in roze met oranje borduursel met een Chinees geïnspireerd bloemenmotief. De look was afgewerkt met lange handschoenen met zebraprint en kousen met dierenprint. Sandalen waren bedekt met parels.

Beeld: Gucci SS23

Beeld: Max Mara SS23

Bij Max Mara werd celadon groen gebruikt voor een complete look, met een lange jas over een short en een bandeau bh met bijpassende pet.

Beeld: Etro SS23

Net als Gucci toonde Etro een Chinees geïnspireerd geborduurd motief op een celadon short, gecombineerd met een polo met korte mouwen in dezelfde kleur.

Neutrale huidtinten +

Beeld: Tod's SS23

Walter Chiapponi ontwierp de SS23 collectie voor Tod's. Supermodel en voormalig first lady van Frankrijk, Carla Bruni, opende de show in een driedelig pak onder een jas. Ze droeg een tas en loafers. Elk stuk was gekleurd in een roze nude tint.

Beeld: Giada SS23

Bij Giada gebruikte Gabriele Colangelo een reeks huidtinten. Look achttien bestond uit een halflange jurk in een oranje getinte neutrale kleur met een superbreed gestreepte manchet.

Beeld: Andreadamo SS23

Bij Andreadamo liet ontwerper Andrea Adamo zich inspireren door het strand en de oceaan. Daarom was look tien gestyled als een wetsuit, met de bovenste helft gevouwen in de taille en gedragen als een laag over een broek. Dit werd getoond in een nude kleur, gecombineerd met een fel oranje gebreide top.