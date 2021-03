Drie voorjaarstrends op de catwalk in februari

De meeste modeshows blikken al vooruit naar Herfst 2021, hoewel er nog een aantal voorjaarscollecties in aantocht zijn. Tijdens de modeweken in februari kwamen verschillende nieuwe looks voor Voorjaar 2021 voorbij in ‘see-now-buy-later’ collecties van ontwerpers die de traditionele modekalender inruilden voor het meer consumentvriendelijke model. Ons laatste kijkje naar de voorjaarstrends toont precies wat we konden verwachten: aantrekkelijke motieven in etherische kleuren. Dit zijn de grootste trends:

Wit maatwerk

Damesmode leent al langer van ‘de jongens’, waardoor karakteristieke mannenmode-elementen vaak terug te vinden zijn in casual stijlen– het vaakst voorkomende is maatwerk. Voor voorjaar 2021 maken ontwerpers dankbaar gebruik van wit maatwerk voor een vleugje verfijning in eenvoudige en nonchalante zomerstijlen.

Rejina Pyo creëerde linnen looks met maatwerk elementen in tops, rokken en shorts, terwijl Anne Klein overhemden met kragen, blazers en aansluitende broeken ontwierp. Rebecca Minkoff presenteerde onder meer een overhemd met hoekig maatwerk maar voorzien van opvallende en vrouwelijke ruches.

Rejina Pyo, Spring 2021

Complexe patronen

Motieven worden in het voorjaar van 2021 steeds kleiner en complexer. In plaats van de felle en opvallende prints van de afgelopen lente, kiezen ontwerpers nu voor kleinere vormen in beperkte kleurpaletten die bijna het gevoel van optische illusie geven.

Adam Selman Sport koos voor deze benadering met een herhalend patroon van dumbells in geometrische opstelling, alsook bloemenprints en het altijd zo populaire dierenprint motief. Rebecca Minkoff gebruikte dieren- en bloemenprints op kleinere, complexere schaal – maar voegde ook meer klassieke grote bloemenprints toe.

Rebecca Minkoff, Spring 2021

Oranje

De kleur oranje wordt langzamerhand steeds populairder en zal dit voorjaar nog vaker te zien zijn. Zij het in felle of gedempte tonen, of toegevoegd aan patronen met andere kleuren, oranje is in opkomst.

Rachel Comey past de kleur spaarzaam toe, hoewel het niet onopgemerkt gaat. Oranje bloemen waren te zien in de print op een speelpakje, gepaard met roze en blauwe tinten. De ontwerpster presenteerde ook een gebreide look in een zalmachtige oranje tint. Rejina Pyo en Anne Klein waren wat uitbundiger in hun gebruik van oranje, en pasten het toe op jurken, tops en jacks.

Anne Klein, Spring 2021