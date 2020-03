Dutch Dandies lanceert machinewasbaar pak 'drip & dry'

Dutch Dandies introduceert de volgende stap in innovatie en duurzaamheid. Het formele mannenmodemerk lanceert deze lente een machinewasbaar pak onder de naam ‘drip & dry’. In een wereld waar we te druk zijn om ons pak op te halen bij de professionele reiniger, bespaart een wasbaar kostuum de moderne man veel tijd.

Drip & dry

Het pak wordt in eerste instantie uitgebracht in donkerblauw omdat hier gemakkelijk mee te variëren is. Het lichtgewicht garen van puur merinowol zorgt ervoor dat zowel het jasje als de pantalon een hoog ademend vermogen hebben. Daarnaast is het materiaal kreukvrij tijdens het dragen en heeft het een natuurlijke stretch wat het draagcomfort vergroot.

Wasvoorschriften

Om de duurzaamheid van het pak en de pasvorm te kunnen garanderen, komt het pak met een speciale waszak. Daarnaast wordt geadviseerd om met vloeibare wasmiddelen te wassen op een lage temperatuur. Drogen kan het beste op een stevige hanger. Op deze manier is dit wasbare pak een onmisbare aanwinst voor elke garderobe.