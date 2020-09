Dutch Sustainable Fashion Week dit jaar in samenwerking met brancheverenigingen Modint en INretail

Voor de zesde keer op een rij organiseert stichting Dutch Sustainable Fashion Week (DSFW) het grootste landelijke duurzame mode evenement. Dit jaar ligt de focus op modemerken en retailers die inzicht geven in de duurzame stappen die zij afgelopen jaren hebben gezet en de duurzame ambities die ze de komende jaren hebben.

Een belangrijke structurele verandering, is dat DSFW dit jaar een partnerschap heeft afgesloten met de brancheverenigingen Modint en INretail. Cécile Scheele, oprichtster en bestuurslid DSFW in het persbericht: “Onze ambitie binnen de stichting DSFW is om meer modezaken te betrekken bij de week om consumenten daadwerkelijk de mogelijkheid te geven duurzame keuzes te maken. Deze samenwerking is hierin een belangrijke stap. Dit jaar resulteert dit al in deelneming van enkele toonaangevende merken en retailers zoals We Fashion, Vanilia, Scotch & Soda, Exota (King Louie), Studio Anneloes, Moodstreet Petit, Super Rebel, Tramontana, Essenza Home en Bestseller.” Nienke Steen, Modint, in het persbericht: “We werken al jaren hard met merken en retailers aan verbeteringen in de keten. Het is belangrijk dat er op grote schaal interactie tussen consument en retailer komt over duurzame mode, maar ook tussen retailer en merk. We moeten de communicatie angst laten varen en de stappen vooruit laten zien, maar ook de uitdagingen en zo de kans geven aan de consument om duurzamere keuzes makkelijk te maken. Dit kan een enorme boost geven aan de vraagkant, dan reageert aanbod vanzelf en gaat de industrie niet stappend maar rennend verduurzamen.”

In verband met de Covid-19 maatregelen, is het programma dit jaar anders dan voorgaande edities. Het programma, dat plaatsvindt van 24 tot 30 september, bestaat onder andere uit een campagne met een aantal micro-influencers, een informatiedag voor moderetailers en een documentairedag.

De Dutch Sustainable Fashion Week vindt sinds 2014 ieder jaar plaats. Het evenement onderscheidt zich van andere Fashion Weeks door zich volledig te concentreren op duurzaamheid en innovatie.