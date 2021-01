Duurzaam merk Ecoalf breidt uit met interieurlijn

Spaans merk Ecoalf zet verder in op het worden van een allround lifestylemerk. Ecoalf lanceert namelijk dit jaar een interieurlijn, zo blijkt uit een persbericht in handen van FashionUnited.

Het merk is eerder al uitgebreid met schoenen, yogakleding en travelwear. Ecoalf wil een toonaangevend merk zijn op het gebied van een duurzame lifestyle, zo meldt het merk in het persbericht. Verdere details over de interieurlijn - wanneer deze precies gelanceerd wordt, wat te verwachten en welke prijzen gehanteerd worden - worden nog niet onthuld.

Ecoalf geeft aan dat het ondanks het ongewone jaar nog steeds op schema ligt om de plannen waar te maken. Het bedrijf maakte volgens het persbericht een groei van 74 procent door in 2020 en verwacht een gelijkaardige groei in 2021. Op welk gebied het bedrijf gegroeid is, omzet of bedrijfsresultaat, wordt niet genoemd.