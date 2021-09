Duurzaam verpakken én een product paspoort voor kleding – EE Labels komt met oplossingen waar ook volgende generaties van kunnen genieten

Al sinds 1900 produceert en levert familiebedrijf EE Labels / Van Engelen & Evers BV geweven labels, hangtags en andere branding oplossingen. Altijd met minimale impact op het milieu, zodat ook de generaties na ons hiervan kunnen genieten.

Het STEP-by-OEKOTEX certificaat wat EE Labels als eerste, Nederlandse textielbedrijf behaalde onderschrijft dit. Voor FashionUnited zet het bedrijf de belangrijkste 3 ontwikkelingen op label- en verpakkingsgebied een rij.

RODUCT PASPOORT

Een circulaire productieketen is waar we allemaal naartoe werken. Maar recycleren en een product of materiaal een tweede leven geven kan alleen als duidelijk is waaruit een product bestaat. Vandaar de introductie van het product paspoort, waar een label met QR code naar linkt.





Met een geweven (uniek) QR-label aan een product kan je klant én de recycleerder eenvoudig productinformatie vinden, maar ook bijvoorbeeld een product herbestellen.

Per product maak je een QR label wat linkt naar een url-pagina met daarop de benodigde informatie. Zo kan voor het recycleren zowel de eindklant als de verwerker de samenstelling óf recycling-instructies eenvoudig oproepen.

DUURZAAM VERPAKKEN

Voor merken met duurzaamheid als belangrijke eis is ook duurzaam verpakken een thema. Veel merken zoeken een duurzame variant voor plastic polybags en een goede oplossing voor het verzenden van de vele webbestellingen. Met alles wat in de verpakkingswereld gebeurt zie je soms door de bomen het bos niet meer.



EE Labels zette de mogelijkheden op een rijtje, van bio-degradable verpakkingen (spoiler dit is vaak níet de beste keuze), tot polybags van gerecycleerd plastic, kraftpapier of Paptic een nieuw, natuurlijk materiaal. Al deze materialen én een guideline met tips voor duurzaam verpakken komen voorbij in de webinar van het bedrijf. Wil je de guidelines ontvangen of webinar bijwonen? Mail naar: info@eelabels.nl

MONO-MATERIAAL PRODUCT

Een mono-materiaal product recycleert het beste. Probeer dus zoveel mogelijk met een en hetzelfde materiaal te werken voor de producten die je maakt. Op deze manier is een product in zijn geheel recycleerbaar.



Zijn je producten van synthetisch materiaal? Kies dan voor kledinglabels van gerecycleerde PET-flessen. Zijn je producten van natuurlijk materiaal zoals wol of katoen? Kies dan 100% natuurlijke logo labels, van katoen mét GOTS-certificaat. Alle labels zijn ook via de webshop van EE, EE Label Factory te bestellen met een super snelle levertijd van slechts 7 werkdagen.

Meer informatie? www.eelabels.com