Duurzame textiel innovaties: Tomatenleer

Madrid - Het Indiase bedrijf Bioleather, dat gespecialiseerd is in de innovatie en ontwikkeling van nieuwe, geavanceerde stoffen, heeft opnieuw laten zien dat het zich inzet voor innovatie, duurzaamheid en de verdediging van het dierenwelzijn. Het heeft nu een nieuw materiaal op commercieel niveau gelanceerd: een veganistisch leer gemaakt van tomatenhuid. Het materiaal wordt gepresenteerd als een perfect innovatief alternatief voor traditioneel dierlijk leer, is 100 procent biologisch afbreekbaar en is vrij van kunststoffen en chemische producten die schadelijk zijn voor mens en milieu.

Bioleather kwam in 2019 voor het eerst op de markt met een commercieel alternatief voor leer en op dit moment is het aanbod al uitgebreid naar drie alternatieven. Het eerste materiaal is de originele Bioleather stof, een bioleder gemaakt van microben en "gelooid" met behulp van volledig natuurlijke kleurstoffen. De tweede stof is op dezelfde basis gemaakt, maar heeft een "exotische huid" afwerking, in het effect van alligatorhuid. Twee veganistische alternatieven voor traditioneel leer, waar Bioleather nu een nieuw, exotisch en exclusief veganistisch en biologisch afbreekbaar leer aan heeft toegevoegd, "Tomato Composite", verkregen uit tomatenhuid.

Bioleather’s alternatief afkomstig van tomaten "is een revolutionair nieuw materiaal dat een levensvatbare oplossing biedt voor de milieu-impact van de traditionele leerproductie", verklaart het management van het Indiase bedrijf in een persbericht. Het bedrijf is gevestigd in Mumbai en lanceerde in 2019 het eerste product. De vervaardiging van het materiaal gebruikt "slechts een fractie van het land, water en de energie die nodig zijn om dierlijk leer te verkrijgen". Dierlijk leer is een materiaal waarvoor "bijna de helft van het landoppervlak in de wereld wordt gebruikt" en dat "verantwoordelijk is voor minstens 15 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen" en waarvoor "25 procent van het zoetwater in de wereld wordt verbruikt", aldus het management van het Indiase textielinnovatiebedrijf. Een deel van deze factoren probeert Bioleather aan te pakken met de productie van een materiaal verkregen uit microben, met als doel "mensen met liefde te laten genieten van leer, zonder de planeet waar ze van houden te schaden".

Rugzak van veganistisch tomatenleer van Bioleather. Credits: Bioleather.

“We uiteindelijk tomatenleer gecreëerd, een duurzaam, PU-vrij en biologisch afbreekbaar biomateriaal op basis van tomaten. Ons doel is om de biodiversiteit te herstellen en de impact van klimaatverandering te verminderen door de wereldwijde leerhandel te transformeren", zegt het management van Bioleather.

Van mode tot auto- en meubelontwerp

Dit nieuwe veganistische tomatenleer wordt door Bioleather gepresenteerd als een innovatief materiaal dat veganistisch, ecologisch, hypoallergeen, 100 procent biologisch afbreekbaar en vrij van vervuilende chemicaliën zoals PU en PVC is. Deze eigenschappen, gevoegd bij de duurzaamheid, zachtheid, het ademend vermogen en de veelzijdigheid in termen van een breed scala aan kleuren en afwerkingen, leiden ertoe dat Bioleather het presenteert als een meer dan betrouwbaar alternatief voor het gebruik van dierlijk leer, en andere van plastic oorsprong en aardoliederivaten, voor de toepassing in de industrie, niet alleen in de mode en textiel, maar ook in de auto- en meubelindustrie.

Voor de productie gebruikt het Indiase bedrijf een gepatenteerd proces dat begint met de extractie van een belangrijk element uit de tomatenhuid, lycopeen genaamd, dat vervolgens wordt gecombineerd met andere plantaardige materialen in een combinatie van 50 procent katoen, 30 procent organisch materiaal van de tomaat en zijn plant en 20 procent biopolymeer. Deze component wordt vervolgens gecombineerd met andere plantaardige materialen, in een combinatie van 50 procent katoen, 30 procent organisch materiaal van de tomaat en zijn plant, en 20 procent een 100 procent biologisch afbreekbaar biopolymeer, om dit flexibele, duurzame en milieuvriendelijke materiaal te creëren dat volgens Bioleather kan worden gebruikt voor alles van tassen tot mode en schoenen. Een bijzonder moeilijk segment van de industrie om tevreden te stellen, maar wel een waarin het veganistische tomatenleer van Bioleather bijzonder goed zou presteren, zo stellen ze, dankzij de natuurlijke weerstand tegen bacteriën en schimmels en omdat het waterbestendig en gemakkelijk schoon te maken is.

Schotel met tomaten, een van de belangrijkste grondstoffen voor het veganistische leer van Bioleather. Credits: Bioleather.

"In een tijd waarin duurzame en milieuvriendelijke materialen steeds belangrijker worden," merkt Bioleather op, biedt dit nieuwe veganistische tomatenleer "een innovatieve oplossing die kan helpen de ecologische voetafdruk te verminderen van industrieën die sterk afhankelijk zijn van de leerproductie. Industrieën zoals de mode- en textielsector, waarvoor "we geloven" dat deze nieuwste innovatie van Bioleather "het potentieel heeft om een revolutie teweeg te brengen", zelfs buiten hen om, "de manier waarop we over leer denken".

Een echte oplossing die al op de markt is

Dit nieuwe veganistische leer van tomatenhuid is sinds de lancering al erkend met vermeldingen zoals de prijs voor Beste Textielinnovatie die in 2021 werd toegekend door de dierenrechtenorganisatie Peta-India. Het is allesbehalve een hersenschim, het is een zeer reëele oplossing die Bioleather al op grote schaal en wereldwijd op de markt brengt, hoewel de productieniveaus natuurlijk nog moeten worden opgeschaald. Indicatoren die kunnen blijven stijgen naarmate ze erin slagen nieuwe orders veiligstellen, een groter aantal nieuwe commerciële partners toe te voegen en het aantal producten te verhogen dat wordt vervaardigd in deze revolutionaire tomatenhuid, die Bioleather rechtstreeks op de markt brengt via haar officiële online pagina.

Enkellaarsjes gemaakt van Bioleather's veganistische tomatenleer. Credits: Bioleather.

Onder de merknaam Pomidor kunnen we op dit online platform al een grote verscheidenheid aan eerste, reeds afgewerkte producten van tomatenleer vinden voor de categorieën schoenen en tassen. Als eerste voorbeelden van het potentieel van het materiaal voor de mode- en textielindustrie vinden we alles van tijdloze loafers van tomatenleer (83,30 euro) tot schoenen in Oxford-stijl (104,30 euro) of enkellaarsjes met vetersluiting (125,30 euro); Wat tassen betreft, verkoopt Bioleather onder hetzelfde merk Pomidor een schoudertas van tomatenleer (31,50 euro), een originele driehoekige tas (51,80 euro), verschillende rugzakken (90,30 euro), een elegante tas met dubbel handvat (111,30 euro) of verschillende modellen grote tassen (139,90 euro).

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited ES. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.