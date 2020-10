Dyanne Beekman lanceert kledingcollectie voor de zorg

Modeondernemer Dyanne Beekman heeft een kledingcollectie speciaal voor zorgverleners ontworpen: D-cares. Het apothekerspersoneel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch mag als eerste de zorgcollectie dragen, zo wordt gemeld in een persbericht.

D-cares is bedrijfskleding voor meerdere zorgberoepen: van verpleegkundigen tot thuiszorgmedewerkers en van apothekers tot fysiotherapeuten. De collectie is in stand gekomen in nauwe samenwerking met de zorg: zorgverleners hebben verschillende items getest om te controleren of er genoeg opbergvakjes zijn en of het materiaal ademend is.

Beekman wil met deze collectie afrekenen met het beeld van “stugge, onflatteuze pakjes”. Daarnaast heeft de collectie ook een persoonlijke kant: ”Tijdens het drie jaar durende ziekbed van mijn moeder had ik intensief contact met allerlei mensen in de zorg. En zoals dat gaat als styliste, werd herhaaldelijk mijn mening gevraagd over hun kleding. Het viel direct op: oncomfortabele tenues in wit. Of juist in de kleur van het bedrijfslogo. Dat moest anders kunnen,” aldus Beekman.

De collectie bestaat uit kleding in een minimalistische stijl. De kleuren zijn wit, maar ook grijs melange en donkerblauw en is te kopen op de website beekmanstaffstyling.com. De prijzen variëren tussen 79,95 euro voor skinny jeans en 19,95 euro voor compressiesokken.