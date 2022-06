Ecologische lederwarenlijn ‘Atxi x Sed Nove Studio’ wint eerste editie Ami x IFM Ondernemingsprijs

Ecologische lederwarenlijn Atxi x Sed Nove Studio is afgelopen woensdag op de campus van het Institut Français de la Mode uitgeroepen tot winnaar van de eerste editie van de Ami x IFM Ondernemingsprijs, zo meldt WWD. Er waren in totaal tien kandidaten geselecteerd voor deze eerste editite.

Atxi x Sed Nove Studio komt voort uit een samenwerking tussen Guillaume Hiriart Carriat, die het lederwarenmerk Atxi creëerde, en Leopolda Contaux-Bellina, die Sed Nove Studio opzette, een organisatie die zich specialiseert in leer en onderzoek doet naar een innovatieve leer assemblage techniek die gecreëerd is door haar moeder.

De designs van Atxi x Sed Nove Studio zijn samengesteld door middel van een laser techniek die het toelaat tassen en andere lederen items in elkaar te zetten zonder draden of andere elementen te gebruiken. De techniek is recentelijk erkent als zijnde een ‘métiers d’art’ gespecialiseerde ambacht, aldus WWD.

Hiriart Carriat and Contaux-Bellina zullen met hun winst één jaar lang mentorschap ontvangen van elk van de juryleden van de prijs. De jury is samengesteld uit leden met gevarieerde achtergrond en de begeleiding zal dan ook gaan over een verscheidenheid aan onderwerpen (denk aan het opstellen van een businessplan, digitale strategie en marketing).

Zo bevinden zich onder de jury schrijver Leïla Slimani, GQ France’s hoofd redactionele inhoud Pierre-Alexandre en muzikant Max Sokolinski. Ook Elisha Karmitz, directeur van Mk2 Group, een ‘art-house-cinema’ familiebedrijf, Delphine Plisson, oprichter van eethuis Maison Plisson en Sarah Andelman, de oprichter van adviesbureau Just an Idea, maakten deel uit van de jury.

Uit Atxi’s Hiriart Carriat’s reactie blijkt dat hij en Contaux-Bellina de samenwerking waarschijnlijk zullen voortzetten. Zo gaf hij aan WWD aan dat het mentorschap Atxi x Sed Nove Studio “sleutels tot ontwikkeling” bieden en dat hij benieuwd is te zien in hoeverre de samenwerking verder kan worden vormgegeven.

Naast de prijs voor Atxi x Sed Nove Studio, is er volgens WWD ook onverwachts een ‘runner-up’ prijs uitgereikt aan Studio Paillette, die onverkochte voorraad van merken een nieuw design geeft en na verkoop een gedeelte van de opbrengst teruggeeft aan de merken die hun overschotten met hen deelden.