Ecovative gaat samenwerking aan met Bestseller en PVH Corp. voor duurzame mode

Ecovative is een samenwerkingsverband aangegaan met Bestseller en PVH Corp. voor een internationale, duurzame modecoöperatie.

Zowel Bestseller als PVH Corp. krijgen prioritaire toegang tot Ecovative's myceliuminnovaties en zullen met Ecovative samenwerken aan de ontwikkeling van myceliummaterialen voor producten en consumententoepassingen.

Ecovative produceert al mycelium voor een reeks partners wereldwijd en lanceert in 2021 een alternatief soort leer, ForagerT Hides.

Zodra Ecovative's mycelium is gekweekt, creëert het een kant-en-klaar afwerkingsmateriaal dat geen plastic coatings op basis van petroleum bevat. Het is volledig gemaakt van bio-gebaseerde grondstoffen.

Het mycelium wordt gekweekt in vellen tot 24 meter lang en 1,8 meter breed, en het hele proces neemt 9 dagen in beslag. Het kan worden gemaakt op basis van specifieke behoeften, zoals treksterkte, dichtheid en vezeloriëntatie.

In samenwerking met leden van de Fashion for Good Cooperative, ontwerpers van Bestseller en PVH Corp. en ingenieurs van Ecovative wordt onderzoek gedaan naar de ontwerp-, bouw- en teststrategie voor onderzoek en ontwikkeling.

"Bij PVH zijn we enthousiast over het onderzoeken van innovaties die de milieu-impact van onze producten verminderen," zegt Rebecca England, VP of Innovation bij PVH Europe. "Mycelium biedt ons de mogelijkheid om in te spelen op de groeiende belangstelling van consumenten voor producten met een lagere impact en tegelijkertijd kwaliteit en design te ondersteunen die voldoen aan de behoeften en verwachtingen van onze consumenten."

Het myceliummateriaal van Ecovative kan op verschillende manieren worden gebruikt: van leren accessoires, kledingstukken, riemen en schoenen.

"Mycelium toont een groot potentieel op het gebied van mode-innovatie dat veel verder reikt dan onze eigen industrie," zegt Anders Schorling Overgård, duurzaam materiaalingenieur bij Bestseller. "We zijn erop gebrand om in de productontwikkelingsfase te duiken en in het lab echt inzicht te krijgen in de esthetiek en de werkelijke prestaties van Ecovative's materialen."

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.