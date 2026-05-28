Een nieuwe lichting Japanse merken om te ontdekken tijdens Paris Fashion Week

De Tokyo Fashion Award strijkt neer in Parijs tijdens de komende Paris Fashion Week voor mannen (23 tot 28 juni 2026). Dit ondersteuningsprogramma voor jong Japans ontwerptalent opent een ruimte genaamd ‘showroom.tokyo in Paris’ in de wijk Le Marais.

De Tokyo Fashion Award, georganiseerd door de metropoolregio Tokio en de Japan Fashion Week Organization (JFWO), ondersteunt modeontwerpers uit Tokio bij de ontwikkeling van hun bedrijf en de versterking van hun internationale aanwezigheid. Van 24 tot 29 juni 2026 presenteren acht geselecteerde merken voor de 2025- en 2026-edities van de Tokyo Fashion Award hun lente-zomer 2027-collecties in Parijs.

Onder de aanwezige labels zijn onder andere Anthem A, Kiminori Morishita, Kotohayokozawa, Paratrait en Matsufuji te ontdekken.

Het evenement is ook de gelegenheid voor de onthulling van een samenwerkingsproject tussen pettenmerk '47, negen Japanse merken verenigd onder de naam ‘Japan 9’, en modecurator Motofumi Kogi. Beter bekend onder het pseudoniem ‘Poggy’, is hij een sleutelfiguur in de hedendaagse herenmode en streetwear in Japan. Hij werkte samen met diverse internationale merken zoals Levi's, Converse en Puma.

De sterke aanwezigheid van Japans design blijft opvallen. Dit seizoen staat het werk van Hideaki Shikama in de schijnwerpers op Pitti Uomo. Ook maakt Soshi Otsuki zijn debuut op de kalender van de Parijse modeweek. Daarnaast zijn er de shows van gevestigde, historische Japanse merken als Yohji Yamamoto, Kolor, Auralee en Comme des Garçons.

