Een trend volgen: crinolines and mini-crinis

Vivienne Westwood en de mini-crini

De Victoriaanse Crinoline

Beeld: Louis Vuitton SS2022/Catwalk Pictures

Mode-icoon Vivienne Westwood, die in december overleed, wordt herinnerd door vele legendarische ontwerpen. Een van de belangrijkste is de mini-crini, die de vorm van de negentiende-eeuwse crinoline combineerde met de minirok. Toen deze in 1985 op de markt kwam, was het meteen een groot succes en werd het al snel opgenomen in de boeken over de modegeschiedenis.Een belangrijk onderdeel van de mode in het midden van de negentiende eeuw was de crinoline- een wijde klokvormige rok die bedoeld was om de taille van de vrouw zo smal mogelijk te laten ogen. Aanvankelijk werden ze gedragen over een petticoat van paardenhaar. Later werd dit vervangen door een flexibele stalen rok. De crinolines bleven populair tot eind de jaren 1870. Meer dan honderd jaar later deed de mini-crini van Westwood zijn intrede. Sindsdien zijn ontwerpers als John Galliano en Alexander McQueen beroemd geworden om hun vernieuwde crinoline-ontwerpen. De laatste seizoenen duiken crinolines opnieuw op in de shows van diverse toonaangevende ontwerpers.

Bij Louis Vuitton toonde Nicolas Ghesquière voor het seizoen SS22 verschillende jurken met crinolines. Een jaar later waren er nog veel meer klokvormige jurken te zien op de catwalk. Hier zijn de beste exemplaren uit de SS23-collecties.

Dilara Findikoglu

Beeld: Dilara Findikoglu SS23/Catwalk Pictures

De Londense ontwerper toonde een zwaanachtige strapless witte mini-crini, bedekt met veren, en met een korset dat achteraan werd dicht geregen.

Rochas

Beeld: Rochas SS23/Catwalk Pictures

De blauwe chiffon crinoline jurk van Charles De Vilmorin had een fantasierijke print: witte en groene katten met hartvormige gezichtjes.

Sportmax

Beeld: Sportmax SS23/Catwalk Pictures

Een zwarte crinoline met een plat motief van margrietbloemen in reliëf en een zwarte jersey top met witgedrukte prints.

Paco Rabanne

Beeld: Paco Rabanne SS23/Catwalk Pictures

Julien Dossena toonde een jurk met een zilveren mesh tank over een crinoline rok met laagjes en zilveren versieringen.

Loewe

Beeld: Loewe SS23/Catwalk Pictures

Jonathan Anderson toonde diverse jurken met crinolines, in het zwart, rood, beige en groen.

Monse

Beeld: Monse SS23/Catwalk Pictures

Fernando Garcia en Laura Kin toonden een scala aan crinolines en mini-crinis. Een rok tot op de enkels (met elastiek in de taille) in combinatie met korte shorts, sandalen in Teva-stijl en een trenchcoat met splitten in de mouwen. Ook toonden ze de ‘botten’ van de mini-crini.

Christian Dior

Beeld: Christian Dior SS23/Catwalk Pictures

Het was Christian Dior die de grootste indruk maakte met zijn crinolines. Maria Grazia Chiuri toonde mini-crinolines in zwart en wit. Daarnaast waren er ook lange rokken van ingewikkeld kant over hoepels te zien.