Eerste standaard voor duurzaam kasjmier moet dieren- en arbeidswelzijn waarborgen

Er is vanuit consumenten een toenemende vraag naar transparantie op het gebied van dierenwelzijn en ecologische duurzaamheid, zo meldt de Aid by Trade Foundation (AbTF) op haar website. Daarom heeft de Duitse non-profitorganisatie de eerste standaard voor duurzaam kasjmier ontwikkeld. De standaard, genaamd Good Cashmere Standard, richt zich op het welzijn van kasjmiergeiten, bescherming van de natuur en arbeidsomstandigheden van boeren.

De Good Cashmere Standard stelt onder andere dat kasjmiergeiten een comfortabel leven met goed onderdak en zonder honger, dorst, pijn en ziekte moeten leiden. Daarnaast moeten de boeren goed getraind zijn om met de geiten om te kunnen gaan. Wat betreft het milieu moeten boeren er onder andere voor zorgen dat ze geen gevaarlijke afvalstoffen deponeren op het land, en moeten ze het gebruik van pesticiden minimaliseren. Kijkend naar arbeidsomstandigheden, mogen boeren onder andere geen kinderen onder de 15 jaar in dienst hebben.

Good Cashmere Standard: eerste standaard voor duurzaam kasjmier

De AbTF ontwikkelde de standaard in samenwerking met experts op het gebied van kasjmier-productie, meldt Fibre2Fashion. Boeren en leveranciers van kasjmier in Mongolië worden alleen gecertificeerd als ze voldoen aan de gestelde criteria in de Good Cashmere Standard. De AbTF begint met het onderzoeken en al dan niet certificeren van 2.000 boeren in de regio Binnen-Mongolië, waar kasjmiergeiten worden gehouden door boeren in plaats van rond te zwerven met herders.

“De Good Cashmere Standard biedt een standaard voor de belangrijke grondstof kasjmier,” zegt Tina Stridde, managing director van AbTF. “Het voldoet aan de toegenomen consumentenvraag naar duurzaamheid, kwaliteit en transparantie. Veel consumenten willen er zeker van zijn dat het textiel dat ze kopen, is geproduceerd in overeenstemming met sociale- en milieunormen en dat dieren niet gewond raken, aldus Stridde.”

Het Duitse modemerk Peter Hahn is de eerste retailpartner van de Good Cashmere Standard. Ook partijen als Bestseller, Lacoste en H&M Group hebben zich aangesloten bij de standaard, zo schrijft Fibre2Fashion. Wat betreft productie is Erdos Cashmere Group, één van de grootste kasjmierproducenten, de eerste die zich richt op het voldoen aan de gestelde criteria in de Good Cashmere Standard.

Beeld: Peter Hahn