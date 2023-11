Elizabeth Taylor’s ‘geluksjurk’ ontdekt in oude koffer in Londen en geveild

Stomverbaasd was modespecialist Kerry Taylor toen hij een e-mail ontving met afbeeldingen van de iconische Oscar-jurk van Elizabeth Taylor uit 1961. Eerder werd aangenomen dat deze jurk al in het archief van Dior aanwezig was. Maar in werkelijkheid was de echte jurk – déze jurk – zorgvuldig opgeborgen in een grote plastic koffer, samen met nog elf kledingstukken van de Brits-Amerikaanse actrice.

Deze koffer bevond zich sinds 1971 in het centrum van Londen. De kleding is sindsdien grotendeels onaangeroerd en ongedragen gebleven, waardoor deze in opmerkelijk goede staat verkeert, aldus Kerry Taylor Auctions in een persbericht. Taylor’s Oscar-jurk werd, samen met de elf andere kledingstukken, tientallen jaren geleden geschonken aan een familievriend van de actrice en daarna vergeten. Taylor droeg de ingetogen jurk, ontworpen door Marc Bohan voor Christian Dior, op 18 april 1961 bij de 33e Academy Awards. Ze combineerde de jurk met lange avondhandschoenen en druppeloorbellen met diamanten en parels. Tijdens het evenement werd ze vergezeld door haar nieuwe echtgenoot Eddie Fisher.

Elizabeth Taylor's Christian Dior couture Soirée à Rio 'Oscar'-jurk, lente-zomer 1961, door Marc Bohan, 'Slim Line'-collectie Credits: Kerry Taylor Auctions

Elisabeth Taylor noemde de Oscar-jurk een ‘talisman’

Die avond won Taylor voor de allereerste keer de Best Actress Academy Award, voor haar rol in ‘Butterfield 8’ (1960). In deze film vertolkt zij een callgirl uit Manhattan die een tragische affaire heeft met een rijke, getrouwde man (Laurence Harvey). Taylor was al vier keer genomineerd voor Beste Actrice – maar zag de prijs steeds aan zich voorbij gaan. Ook was ze herhaaldelijk negatief in het nieuws geweest vanwege haar controversiële relatie en huwelijk met Eddie Fisher in 1959. De kranten stonden vol met verhalen over hoe Taylor Fisher zou hebben ‘afgepakt’ van collega-acteur en beste vriendin Debbie Reynolds. Ze rekende er daarom niet op dat ze de award zou winnen.

Het moment waarop Taylor de Oscar in ontvangst nam en met betraand ogen het publiek toesprak, wordt gezien als een van de meest memorabele uit de geschiedenis van de Academy Awards. Volgens Anne Sanz – wiens man Gaston jarenlang voor Taylor heeft gewerkt – beschouwde de actrice de Oscar-jurk sindsdien als een geluksbrenger, een talisman. En hoewel ze hem alleen had gedragen voor de uitreiking van de Academy Awards, vergezelde de jurk haar vaak bij haar reizen. Tien jaar later besloot de actrice er eindelijk afstand van te doen. Naar verluid nodigde Taylor haar vriendin Sanz uit in haar hotelsuite en zei dat ze ‘zoveel jurken als ze maar wilde’ mocht hebben uit haar garderobe.

Nu worden alle vijftien items uit de ‘Sans-collectie’ geveild. Op 6 december gaan de kledingstukken onder de hamer bij Kerry Taylor Auctions in Londen. De iconische Oscar- jurk van Dior zal naar verwachting tussen de 60.000 en 100.000 pond (omgerekend tussen de 70.000 en 116.000 euro) opleveren.