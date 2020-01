Emilio Pucci slaat nieuwe creatieve weg in

Het Italiaanse modehuis Emilio Pucci gooit het creatieve beleid over een andere boeg en gaat voortaan met gastontwerpers samenwerken in plaats van een vaste creatief directeur aan te stellen. Dat meldt het bedrijf in een exclusief interview met WWD.

De afgelopen twintig jaar werkte Emilio Pucci met diverse permanente ontwerpers maar sinds de laatste vaste creatief directeur, Massimo Giorgetti, in 2017 opstapte heeft het modehuis de creatieve leiding overgelaten aan een intern team van ontwerpers terwijl het een toekomstige strategie overwoog.

Het huis begint aan het nieuwe hoofdstuk met de Franse ontwerpster Christelle Kocher, die bekend is geworden met haar eigen kleurrijke modemerk Koché dat in 2014 werd opgericht. Zij is tevens artistiek directeur van Maison Lemarié, het specialistische bloemen- en verenatelier van Chanel. De Central Saint Martin’s-alumnus werkte in het verleden voor merken als Emporio Armani, Sonia Rykiel, Chloé en Bottega Veneta. Kocher maakt op 20 februari aanstaande tijdens Milan Fashion Week haar debuut voor Emilio Pucci met een confectie- en accessoirelijn.

Sidney Toledano, voorzitter en CEO van LVMH Fashion Group, waar Emilio Pucci onderdeel van is, zei in een interview met WWD dat deze benadering meer creativiteit zal opleveren. “We geven ze een beetje vrijheid en zij geven ons hun visie.” Merken als Moncler en Tod’s werken inmiddels ook al volgens deze strategie.

Toledano liet doorschemeren dat er een aantal grote modeontwerpers zijn die samen willen werken aan een capsule collectie. Het levert voor hen meer vrijheid op dan een vaste baan, en zo kan het modehuis optimaal creatief te werk gaan. Ook zei hij dat hoewel Pucci haar groothandelsactiviteiten in de afgelopen jaren heeft teruggebracht, deze weer uitgebreid zou kunnen worden dankzij deze vrijere en gevarieerde creatieve aanpak.