Esprit introduceert twee nieuwe labels

In het voorjaar van 2023 introduceert het internationale modemerk Esprit twee nieuwe labels: Esprit White Label en Esprit Black Label. Beiden labels bevinden zich in een hoger prijssegment dan de huidige Esprit collecties, maar blijven volgens het bedrijf betaalbaar. “We gaan niet in het luxesegment zitten”, vertelt CEO William Pak in een interview met het Duitse Textilwirtschaft.

Esprit Black Label richt zich op de premium markt met een luxere en modieuzere collectie en Esprit White Label wordt betaalbaarder en is gericht op ‘jonge, levendige en prijsbewuste’ klanten. Beide labels richten zich zowel op dames als heren. Naast de nieuwe labels handhaaft Esprit de bestaande lijnen Esprit Collection, Esprit Casual en EDC.

Voor alle labels geldt dat de kwaliteit wordt opgeschroefd. Dit betekent onder andere dat het modebedrijf onlangs, na een grondige inspectie, de samenwerking met een groot deel van zijn tweehonderd leveranciers in Azië heeft opgezegd. Slechts minder dan honderd leveranciers voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen die Esprit heeft opgesteld.

Afgelopen maart maakte Esprit kenbaar dat het zich nadrukkelijker als kwaliteitsmerk wil gaan profileren. “Esprit is geen fast fashion merk, eigenlijk nooit geweest”, aldus Pak. “Het heeft lang geduurd voordat we ons dat weer zijn gaan beseffen. Esprit is een kwaliteitsmerk.”

Inmiddels heeft Esprit de productie teruggebracht van twaalf collecties per jaar naar vier. Daarnaast worden jaarlijks in samenwerking met partners verschillende limitied editions uitgebracht.

Afgelopen jaar werd het hoofdkantoor van Esprit naar Azië verplaatst, omdat de meeste leveranciers van het bedrijf daar gevestigd zijn.

De nieuwe aanpak hielp het bedrijf vorig jaar weer winstgevend te worden, met een nettowinst van 381 miljoen Hong Kong dollar (ruim 47 miljoen euro).

Over Esprit Esprit is actief in meer dan dertig markten over de hele wereld. Esprit Holding is sinds 1993 genoteerd aan de Hong Kong Stock Exchange. Het internationale hoofdkantoor is gevestigd in Hong Kong.