EssilorLuxottica start eerste productie van wearables in Italië

EssilorLuxottica kondigt, samen met de nationale secretariaten, de nationale coördinatoren en de vakbondscoördinatie van Filctem Cgil, Femca Cisl en Uiltec Uil, de experimentele introductie aan van de eerste productielijnen voor wearables in Italië. De start is in de tweede helft van het jaar. Het initiatief betreft met name de historische fabriek in Agordo. Hier wordt een volledig productiegebied omgebouwd voor de nieuwe industriële activiteiten, met een start begin 2027.

“De productie van onze wearables naar Italië brengen, te beginnen met de fabriek in Agordo, is een strategische en industriële keuze van grote waarde voor de groep en de regio. Het is een ambitieus project dat expertise, een solide toeleveringsketen en een ecosysteem vereist dat innovatie, kwaliteit en snelle uitvoering kan ondersteunen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze uitdaging alleen kan worden gewonnen door een sterke synergie tussen alle betrokken partijen: het bedrijf, de mensen, de vakbonden en de instellingen. Samen bouwen we een geïntegreerd systeem rond onze fabrieken dat technologieën, talent en de toeleveringsketen bundelt. Dit versterkt onze leidende positie in een sector met een zeer hoog potentieel verder”, aldus Francesco Milleri, voorzitter en CEO van EssilorLuxottica.

De investering in installaties, machines en personeel voor de proef maakt deel uit van het traject dat de groep en de vakbonden zijn gestart met de aanvullende bedrijfsovereenkomst (Cia) en de daaropvolgende programmatische overeenkomst van afgelopen september. Hiermee willen de partijen de ontwikkeling en het concurrentievermogen van de Italiaanse fabrieken ondersteunen. Ook willen ze een industrieel model versterken dat gebaseerd is op kwaliteit, innovatie en de waarde van ‘Made in Italy’, zo staat in een verklaring.

“Dit is een keuze die bevestigt dat innovatie, onderzoek en geavanceerde productie een plaats kunnen en moeten hebben in ons land. De uitdaging is nu om deze transitie te begeleiden met continue investeringen in mensen, opleiding en de kwaliteit van het werk. Zo kan technologische ontwikkeling leiden tot industriële en sociale groei voor de hele regio”, aldus Marco Falcinelli, Sebastiano Tripoli en Daniela Piras, de respectievelijke secretarissen-generaal van Filctem Cgil, Femca Cisl en Uiltec Uil.