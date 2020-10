ETQ viert tienjarig jubileum met 36 nieuwe kleuren en focus op duurzaamheid

Het schoenenmerk ETQ bestaat tien jaar en gaat dat vieren door hun meest iconische schoen, de LT01, in 36 nieuwe kleuren uit te brengen, dat meldt het bedrijf in een persbericht. Het nummer 36 is niet willekeurig gekozen: tien jaar geleden hadden Patrick en zijn co-founders maar genoeg geld voor het produceren van 36 paar schoenen.

ETQ begon in 2010 als een klein project met vrienden, die een minimalistische betaalbare doch luxe schoen wilden ontwikkelen. Zo werd het LT01 model het leven in geroepen. Na twintig collecties is het ontwerp vrijwel hetzelfde gebleven, terwijl de constructie keer op keer is verbeterd. Het leer is zachter gemaakt, de binnenzolen zijn comfortabeler gemaakt en de impact op het milieu is verbeterd door onder andere gerecyclede materialen zoals Econyl® te gebruiken. FashionUnited sprak met Patrick van der Woude over de afgelopen tien jaar.

Nog meer focus op duurzaamheid en comfort

Co-founder en creatief directeur Patrick van der Woude kijkt trots terug op de afgelopen tien jaar: “We hebben een heleboel meegemaakt. Veel obstakels overwonnen, andere paden bewandeld en veel verschillende dingen gedaan — allemaal uit ambitie en passie voor wat we doen. Maar we blijven ons ook focussen op schoenen en met name onze klassieke LT01.” Het bedrijf zet zich al jaren in voor duurzaamheid, maar Patrick geeft aan hier nog meer op in te willen zetten. “In de toekomst willen we onze klassieke wardrobe essentials meer uitbouwen en ons ook nog beter richten op comfort, durability en duurzaamheid — en dat doen we al jaren. Meer dan de helft van onze aankomende collectie is duurzaam. Daar zijn we echt trots op.”

Beeld: ETQ