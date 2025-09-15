Europese textielfederaties roepen EU op tot 'spoedmaatregelen' tegen ultra fast fashion mode

Parijs - 'Onmiddellijk', 'zonder uitstel': Europese textiel- en kledingbedrijven 'kunnen niet langer jaren wachten voordat er maatregelen worden genomen tegen ultra fast fashion mode', schrijven ze in een gezamenlijke brief aan de Europese Commissie.

Mode- en textielspelers zijn ongeduldig over de trage wetgeving tegen Shein, Temu en AliExpress, grote Aziatische e-commerceplatforms die ervan worden beschuldigd de Europese markt te overspoelen met producten tegen dumpprijzen die niet aan de normen voldoen, oneerlijke concurrentie, milieuvervuiling en moderne slavernij.

Ze roepen de Europese Unie op tot 'spoedmaatregelen' tegen ultra fast fashion mode om de 'ongekende toename van textielafval' en 'de onhoudbare druk op Europese bedrijven' in te dammen. In 2024 werden 4,5 miljard pakketten geïmporteerd door 'de grootste e-commerceplatforms uit derde landen', staat in de brief, die is ingezien door AFP.

Volgens deze federaties is het noodzakelijk de douanebarrières te versterken, met name door 'onmiddellijk' de hervorming van het Europese douanewetboek door te voeren, en niet pas over een paar jaar.

Deze hervorming voorziet in de afschaffing van de vrijstelling van douanerechten voor goederen met een waarde van minder dan 150 euro, een maatregel waarvan de betreffende e-commercegiganten, die kleine pakketten vanuit China verzenden, in grote mate profiteren.

De ondertekenaars achten het noodzakelijk de lopende onderzoeken tegen deze platforms te versnellen en zo nodig 'de zwaarste sancties' op te leggen die in de Europese regelgeving zijn vastgelegd. Ze pleiten ook voor 'kosten op kleine pakketten' en het starten van 'een dialoog met de Chinese autoriteiten'. Ten slotte moeten deze bedrijven volgens hen worden 'verplicht' om 'vertegenwoordigers aan te wijzen (...) zodat ze wettelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld'.

'Nu handelen'

Deze eisen worden gesteund door de overkoepelende organisatie Euratex (de Europese Unie van kleding en textiel), maar ook door tal van federaties uit verschillende landen (Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland, Griekenland, Zwitserland, België, Portugal, enzovoort). Ze zullen onder de aandacht van de Europese Commissie worden gebracht door middel van een brief die dinsdag is ondertekend op de Parijse beurs Première Vision (GL Events) en die vervolgens aan de Commissie zal worden overhandigd.

De afgelopen maanden hebben Aziatische online verkoopplatforms te maken gehad met protesten van milieu- en mensenrechtenorganisaties, Europese bedrijven en autoriteiten, wat heeft geleid tot onderzoeken, enorme boetes en wetsvoorstellen om hun groei te beperken.

Noodzakelijke, maar onvoldoende inspanningen volgens de ondertekenaars. De EU heeft 'zowel de middelen als de plicht om nu te handelen', aldus Euratex-voorzitter Mario Jorge Machado in een verklaring aan AFP. 'Het is de eerste keer dat de Europese federaties een gezamenlijke verklaring afleggen', zegt Pierre-François Le Louët, co-voorzitter van de UFIMH. Deze brief vertegenwoordigt 'het begin van concrete acties zonder de kronkelwegen van Europese besluitvorming', aldus Olivier Ducatillion, voorzitter van de UIT.

De Franse regering schreef eind augustus ook aan de Europese Commissie met het verzoek om zich dringend 'nieuwe bevoegdheden tot dereferencing' van online verkoopplatforms die het EU-recht overtreden, toe te eigenen, met name gericht op Shein.