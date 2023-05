Fabienne Chapot over Duitse expansie, duurzaamheidscertificering en FW23

Een bezoek aan het Nederlandse dameskledinglabel Fabienne Chapot in Amsterdam is als een bezoek aan een museum. Het historische pand, een karakteristiek herenhuis uit de 17e eeuw, ligt in het centrum van Amsterdam, vlak bij de beroemde Herengracht. We worden ontvangen in het gebouw door de gelijknamige zakenvrouw en ontwerpster zelf, en enkele teamleden.

De schoonheid van het pand is uitzonderlijk: Grijs-witte marmeren vloeren, indrukwekkend stucwerk op het plafond en zijden behang. "Allemaal origineel", zoals Fabienne Chapot uitlegt, want het huis zelf is beschermd als UNESCO-werelderfgoed. Om de traditionele uitstraling te contrasteren, heeft ze moderne kunstwerken verzameld die de gang omlijsten: een kristallen kroonluchter, schijnbaar vergeten op de vloer, twee discoballen en een door varens overwoekerde waterfontein. Daarboven zweeft een neonbord met de tekst 'Heaven'.

Hier werkt het team van het merk aan de ontwerpen en de strategie voor het bedrijf, dat in 2006 werd opgericht onder de naam 'Fab' en in 2016 werd omgedoopt tot 'Fabienne Chapot'. Het is nu volgens Chapot het 8e grootste womenswear merk van Nederland. De ontwerpster draagt een zwarte blouse met wit bloemenborduursel, een zwarte jeans en sieraden, allemaal uit haar collectie. We zitten tegenover een historische open haard onder een met originele religieuze motieven beschilderd plafond om over haar bedrijf te praten.

In welke markten zijn jullie momenteel actief?

Onze grootste markt is nog steeds Nederland. En nu zijn we aan het uitbreiden naar Duitsland. Dat betekent dat we twee showrooms hebben, de belangrijkste in Düsseldorf en een in München. We hebben er ook een in Antwerpen in België. Dat zijn onze kernmarkten. En dan hebben we nog de groothandel in verschillende landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Zweden en Noorwegen, waar we werken met agenten die de collectie voor ons verkopen.

En in Duitsland bent u begonnen met pop-ups in KaDeWe, Alsterhaus en Oberpollinger. Hoe gaat het?

We zijn super enthousiast omdat we nieuw zijn op de markt. En de Duitsers kennen ons niet, dus we wilden het eerste contactpunt creëren in deze high-end warenhuizen. En we zijn een nogal kleurrijk merk.

Beeld: Fabienne Chapot Pop-up in KaDeWe

Duitse klanten staan niet bekend om hun liefde voor kleuren en patronen.

Precies, dus we zijn ook echt geïnteresseerd om te zien wat goed zal verkopen. We zijn super benieuwd wat voor soort producten ze kiezen uit onze collectie in de pop-up stores. In het Verenigd Koninkrijk zijn ze bijvoorbeeld dol op de super kleurrijke prints, maar ik heb geen idee wat er in Duitsland zal verkopen en of er verschillen zullen zijn tussen Berlijn, München en Hamburg.

Je eerste eigen winkel buiten Nederland komt in Hamburg. Wanneer gaat die open? En wat zijn jullie van plan?

De opening staat gepland voor de derde week van mei. Het is vlakbij de Kaisergalerie, recht tegenover de Ganni winkel. Het is dus een A-locatie. We plannen een mooi openingsevenement. Het is een groot moment voor ons omdat het onze eerste boetiek buiten Nederland is.

Hoe ziet het interieur eruit?

Het wordt een beetje zoals dit kantoor. Met historische elementen, zoals de houten vloer, visgraat parket, alles in wit, en Stucco ornamenten. We proberen de winkel rustig te houden omdat onze collectie kleurrijk is. En dan voegen we wat leuke elementen toe, zoals stoelen in de vorm van een donut en het presenteren van blokken van allemaal gerecyclede materialen. We hebben een neonbord met 'Hello Gorgeous' en mooie, grote paskamers.

Beeld: Fabienne Chapot-Store in de Mall of the Netherlands

Welke marketingkanalen gebruiken jullie om naamsbekendheid te creëren?

We werken vooral met influencers. We hebben ze hier uitgenodigd voor een tweedaagse reis en we hadden zo'n geweldige tijd met ze. Ik had het gevoel dat we vrienden konden zijn en we spraken over het leven en het moederschap en alle uitdagingen waar vrouwen voor staan - heel diepgaande gesprekken. Ik ben zo trots dat zij de ambassadeurs van ons merk zijn omdat ik van ze hou.

En wie is je doelgroep?

De vrouwen die bij Fabienne Chapot winkelen zijn dezelfde als de influencers die we hebben uitgekozen, ze hebben dezelfde vibe. De leeftijdsgroep van onze klanten is vrij breed. Vaak pakken de dochters de kleding uit de kast van hun moeder. Onze klanten zijn letterlijk van 25 tot 80 jaar oud. Ze zijn positief, ze zijn onafhankelijk. Ze houden van kleuren.

Soms, wat ik ook heel leuk vind, is als klanten zich kleden in wat rustigere kleuren, maar dan komen ze in onze winkel voor een private shopping met onze styliste en gaan ze een beetje overboord, en dan dragen ze een kleurrijke jurk met print. En dan zeggen ze: 'Wow, dit zou ik zelf nooit kopen. Ik wist niet dat ik dit leuk zou vinden.’

Ook al heb je prints en ingewikkelde patronen, je prijsklasse is nog steeds 'betaalbaar'.

We willen zo toegankelijk mogelijk zijn, met de standaarden die we hebben. Mijn strategie was dat als je in de winkel iets ziet wat je mooi vindt en je draait het prijskaartje om, dan zeg je tegen jezelf: "Oh, dat is oké". Iedereen kent het verdrietige gevoel als het andersom is. Je houdt van iets en dan zie je de prijs en je bent teleurgesteld omdat je tegen jezelf moet zeggen: "Ik kan dit niet betalen". Dus ja, we proberen dit prijs-kwaliteitsniveau te handhaven.

Beeld: Fabienne Chapot

Zelfs in de huidige situatie?

Ja, het is moeilijk, vooral omdat de prijzen van alle materialen stijgen. En we willen de verkoopprijzen niet verhogen, maar we hebben nog steeds de marges nodig omdat we een bedrijf zijn. Het is een uitdaging.

Produceren jullie duurzaam?

Ja. Dat is ook iets wat bijdraagt aan hogere prijzen voor ons, omdat al het biologische katoen en gerecyclede materialen duurder zijn, maar we moeten het gewoon doen. Duurzaamheid is een van de drie pijlers van onze strategie.

De grootste impact hebben onze stoffen, die dragen natuurlijk bij aan onze voetafdruk. Dus elk seizoen vergroten we het aandeel duurzame materialen zoals biologisch katoen, of we gebruiken rPET, dat is gerecycled polyester van PET-flessen. Op elk etiket kun je zien hoeveel flessen er zijn gebruikt. We doen dus veel om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

En we streven ernaar om onze collectie tegen 2026 voor 100 procent uit duurzame materialen te laten bestaan. Het hele team is er zo op gefocust, we zijn een jong team hier. We voelen dat we dit moeten doen. We eten hier vegetarisch. We zijn gestopt met het vervoeren van de collectie per vliegtuig. Dus alles gaat per trein of per boot. We hebben in totaal 35 doelstellingen voor 2023 en ik ben ervan overtuigd dat we ze allemaal zullen halen.

Werkt u met certificaten?

Ja, we hebben vorige week op de knop gedrukt en ons aangemeld voor B Corp - daar zijn we supertrots op. We hopen voor het einde van dit jaar B Corp-gecertificeerd te zijn, en we werken met BSCI, voor de audits. Zij controleren de stoffen en de fabrieken.

Hoe hebben de afgelopen drie jaar uw bedrijf beïnvloed?

We groeiden 30 procent in omzet, zelfs in de laatste jaren, zelfs tijdens de lockdowns wanneer onze winkels gesloten waren. Dus dat was te gek. Maar ik denk dat wat ik gemerkt heb, voor mezelf als ondernemer: Ik ben veerkrachtig. Niet alleen ik, maar ook het team. Toen de pandemie toesloeg, de eerste twee weken, was ik letterlijk in shock. Ik had urenlange gesprekken met de investeerder. En ik dacht, oké dat kan het zijn, ik zag mijn droom verdwijnen.

Maar toen hadden we online een grote teamvergadering met het managementteam. We vroegen ons af: Wat is de situatie? Wat kan er gebeuren? Wat denken we dat er tussen nu en acht of tien maanden gaat gebeuren en hoe kunnen we onze strategie aanpassen? En we deden een aantal dingen die ons hielpen. We hebben onze werkwijze veranderd. Helaas moesten we afscheid nemen van een paar collega's, wat moeilijk was. Maar we hebben het gered. En het was zo goed voor het bedrijf. En het was interessant om te zien dat de consumenten nog steeds geld uitgaven aan mooie, vrolijke, leuke, kleding.

Wat zochten de mensen?

Sommige mensen zeiden tegen me: ‘Je moet loungewear maken.’ Ik zei: ‘Nee, nee, ik denk dat dit zal eindigen’. Ik had dit optimistische gevoel. ‘Dit zal op een dag voorbij zijn. We zullen een manier vinden, dat weet ik zeker’.

En ik denk dat dit optimistische deel van mij zei: "We blijven gefocust op wat we doen, we gaan het niet anders doen. Misschien moeten we nieuwe manieren vinden om efficiënter te werken”, maar de strategie en onze kernactiviteiten hebben we hetzelfde gehouden. En dat werkte.

De inflatie is nu erger voor ons dan de lockdowns. Maar we groeien nog steeds met 25 procent in omzet dit jaar. We doen het dus goed, maar we voelen dat de klanten prijsgevoeliger zijn. Dus zijn ze op zoek naar beter geprijsde producten. Ze kopen misschien één in plaats van twee stuks.

We proberen sommige prijzen en stijlen in onze collectie aan te passen om te zien of we ons kunnen richten op meer commerciële stijlen. Toch zijn we altijd trouw gebleven aan ons DNA, we hebben het nooit veranderd, maar we hebben ons aangepast aan wat er gebeurde en geluisterd naar de behoefte van de consumenten. En nu horen we de consument zeggen: "Ik wil niet te veel uitgeven." Dus proberen we ons daaraan aan te passen.

Welke stijlen en kleuren reken je voor FW23?

Onze wintercollectie is winters maar kleurrijk, en daar hou ik van. We hebben ook ons denimaanbod echt uitgebreid. We staan bekend om onze kleurrijke denim. Dus in de zomer is het fel. Maar voor de winter hebben we mooi groen en roestrood. En ook oker. Wat ook nieuw voor ons is, is een tweed met een beetje lurex erin.

Op het gebied van tweed: Na de loungewear-jaren wordt de mode nu formeler, hebben jullie meer pakken en blazers in de collectie opgenomen?

Zoiets, maar onze look is nooit echt formeel. Dus als we een pak hebben, heeft het een print, of het is felgroen. Weet je, het zijn veel blazers en pakken, maar maak het leuk - precies ons DNA.

Fabienne Chapot in cijfers Opgericht: 2006 Verkooppunten: 1000+ internationaal. Collection grootte: 250 (/300) stukken per seizoen (500 per jaar) in 12 hoofdstukken, verkocht in 2 seizoenen en geleverd in 6 hoofdstukken per seizoen. Retail prijzen: 50 - 300 Euros Productie: Turkije, Portugal, India, China Omzet: 35 miljoen euro

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited DE. Het artikel is ingekort en vertaald om het geschikt te maken voor Nederlands publiek.