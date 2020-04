Fair Wear Foundation roept retailers op geen orders te annuleren

De toeleveringsketens van retailers wereldwijd worden geraakt door de coronacrisis, en het kan niet anders dan dat kledingarbeiders in mode-en textielfabrieken hiervan negatieve invloed ondervinden. Dat stelt de Fair Wear Foundation woensdagochtend in een persbericht. Vandaar dat de non-profitorganisatie een speciaal dossier heeft opgericht met informatie en richtlijnen over de kledingsector.

Het zogenoemde Covid-19 dossier, te vinden op de website van Fair Wear Foundation, bevat richtlijnen voor productielanden en informatie over de invloed van corona op de toeleveringsketens. Concreet vraagt Fair Wear, een organisatie die voortkomt uit vakbond FNV en Schone Kleren Campagne, in het dossier modebedrijven om bestellingen die klaar zijn voor verzending niet te annuleren en om flexibel om te gaan met vertragingen van productie.

Doel van het dossier is dat moderetailers gaan laten zien wat maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent, aldus Alexander Kohnstamm, directeur van Fair Wear, in het bericht. “Miljoenen kledingarbeiders zijn naar huis gestuurd, vaak met te weinig salaris om hun families van te onderhouden, laat staan ze te beschermen in tijden van crisis. Hun leven staat op het spel.” Kohnstamm voegt eraan toe: “Tijdens deze mensenrechtencrisis is het belangrijker dan ooit dat wij onze merken ondersteunen bij het nakomen van hun verplichtingen tegenover kledingarbeiders in hun toeleveringsketens.”

Daarnaast ligt een deel van de verantwoordelijkheid voor het welzijn van kledingarbeiders bij de lokale overheden, stelt Kohnstamm. “Regeringen van kledingproducerende landen zullen werknemers sociale zekerheid moeten bieden. Cruciaal is ook dat bij economische ondersteuningsmaatregelen van Europese regeringen rekening wordt gehouden met de miljoenen mensen die onze kleding maken.”