Fashion Club 70 wordt nieuwe distributeur Buffalo in Benelux

Fashion Club 70 wordt de nieuwe distributeur van het Duitse schoenenmerk Buffalo in de Benelux. Het Antwerpse familiebedrijf wil de aanwezigheid van het merk in de Benelux versterken, meldt het bedrijf in een persbericht.

Buffalo maakt met ingang het herfst-winter 2022 seizoen deel uit van het merkenportfolio van Fashion Club 70. “We zijn heel enthousiast om de meest legendarische schoen uit de nineties terug te brengen en verwelkomen deze dan ook graag”, schrijft Jessy Vander meire, salesmanager bij Fashion Club 70, in het persbericht. “Merken zoals Buffalo zorgen voor diversiteit in ons merkenpakket, naast onze gevestigde waarden.”

Fashion Club 70 is distributeur van ruim vijftig merken in het midden tot hoge segment, waaronder Joseph, Furla, Versace, Pinko, Coccinelle, Liu Jo en Michael Kors.