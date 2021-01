Fashion for Good zoekt creatievelingen voor duurzaam talent project Grow

Fashion for Good is het talent project Grow gestart, een programma van drie maanden dat begint in juli 2021, zo meldt de organisatie in een persbericht. In het programma staan innovatieve biomaterialen centraal, om de toekomst van duurzame mode te weergeven. De kledingstukken zullen achteraf worden gepresenteerd in een expositie in het Fashion for Good museum in Amsterdam. Het enige dat nog mist zijn creatieven die mee willen doen aan het project.

De jury, bestaande uit Vogue hoofdredacteur Rinke Tjepkema, Creative Directors van Nina Ricci Lisi Herrebrugh en Rushemy Botter en uitvinder Daan Roosegaarde, gaat in samenwerking met designer Iris van Herpen op zoek naar creatieven voor het project. Er wordt gezocht naar “fashion designers die aan de slag kunnen gaan met biomaterialen zoals zijde gemaakt van sinaasappelschillen en leer gemaakt van kurk, mais, kokosnoot en rijst en dit vervolgens kunnen verwerken tot kledingstukken en accessoires”, aldus het persbericht. Naast designers wordt er ook gezocht naar content creators en copywriters die het gehele ontwerpproces kunnen vastleggen en promoten.

Het Grow talent project is onderdeel van het aankomende, één jaar durende thema Grow dat in de wereld duikt van duurzame ‘biomaterialen’ met een tweetal tentoonstellingen en speciale programmering, aldus het persbericht. Op deze manier wil Fashion for Good de verduurzaming van de mode-industrie promoten.

Creatievelingen die zich willen opgeven voor het programma kunnen zich opgeven via de Fashion for Good website tot en met 31 maart 2021.

Beeld: Fashion for Good website