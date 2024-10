Fashion week: De trends die groot zullen worden op tweedehands-kanalen

De modemaand, die op 1 oktober eindigde in Parijs en in het teken stond van lente/zomer 2025, inspireerde de tweedehandsmarkt om meteen aankopen te doen. De modeweken zijn invloedrijk, vooral op de tweedehands modeplatformen, waar iedereen op zoek is naar het equivalent van de stukken die ze op de catwalk mooi vonden. Van de topmerken op de markt tot de meest gewilde stukken, hier zijn de trends die grote verkopers zullen worden op de tweedehandsmarkt.

Disney T-shirts

Coperni SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Het Coperni-duo Arnaud Vaillant en Sébastien Meyer, dat gewend is aan modeshows op hoog niveau, heeft opnieuw een schot in de roos gedaan met hun SS25-collectie in Disneyland Parijs. De nostalgische kracht van de Disney-geest kwam tot uiting op vintage T-shirts met Mickey en de films van het Amerikaanse bedrijf. De show notes presenteerden deze tops zelfs als authentieke stukken uit die tijd: “Vintage Disney t-shirts worden gecombineerd met moderne stijlen, terwijl waterthema's verschijnen door de prints van geliefde personages.”

T-shirts met lange mouwen of korte mouwen, Disney T-shirts zijn nu gemakkelijk te vinden op wederverkoopplatformen. Maar deze terugkeer naar de catwalk zou ook de populariteit van collector's items van Disney's vroegere samenwerkingen met luxelabels zoals Gucci, Givenchy en Stella McCartney een boost moeten geven.

De K-Way en de Aigle parka

Prada, Burberry, Maitrepierre. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Als belangrijk onderdeel van de Athletic Chic trend voor Lente/Zomer 2025 zullen K-Ways en parka's meer dan ooit in trek zijn op tweedehands platforms. De kleurrijke esthetiek van de eerste reflecteert de jaren 1980 rage, terwijl de neutrale tinten van de tweede herinneren aan de aantrekkingskracht van outdoor basics die nu geassocieerd worden met de stedelijke garderobe.

De K-Way met rits van het gelijknamige merk zal zijn plaats in de rekken voor tweedehands artikelen vinden (of vernieuwen). Op dezelfde manier zullen het merk Aigle en zijn iconische parka's een stijging zien in het aantal zoekopdrachten op gespecialiseerde platforms zoals Vinted of rechtstreeks op het tabblad “Tweedehands” dat op de e-shop van Aigle is gelanceerd.

Omdat K-Way en Aigle klassiekers zijn die synoniem staan voor kwaliteit, is tweedehands kopen de laatste jaren steeds populairder geworden. Beide bedrijven hebben onlangs hun imago gemoderniseerd, gebruikmakend van hun erfgoed en expertise (Aigle bestaat 171 jaar, K-Way wordt binnenkort 60).

Het t-shirt uit de jaren 90

Sandy Liang, Shiatzy Chen, Mossi. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Met zijn korte mouwen die gelijk vallen met de ellebogen was het t-shirt met ronde hals dit seizoen op veel catwalks te zien, van Rabanne tot Totem, via Shiatzy Chen en Sandy Liang. Dit kledingstuk zal vooral populair zijn in het tweedehandssegment als het gemaakt is van zwaar katoen met oversized proporties. Vintage details zoals gevlokte logo's, ontwerpen of boodschappen zullen ook bijdragen aan de wenselijkheid.

De knielange rok van Miu Miu

Miu Miu SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Miu Miu (Prada-groep) is een van de meest invloedrijke namen van de afgelopen seizoenen. Er werd dan ook reikhalzend uitgekeken naar de show van SS25 en in tegenstelling tot eerdere collecties liet artistiek directeur Miuccia Prada de ultrakorte rok achterwege ten gunste van de knielange rok, een van de grote klassiekers van het Italiaanse label.

De kriskras of geplooide rok werd door Miu Miu al vaak voorgesteld in de jaren 90 en 2000 - een van de geometrische patronen in de SS25-collectie is zelfs afkomstig uit een collectie uit 2005. Dit vrouwelijke stuk is opnieuw een hit, met eerdere versies die zeker de interesse wekken van verzamelaars en kenners op tweedehands platforms.

De Ganni iconen

Ganni SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dit seizoen organiseerde het Deense label Ganni voor het eerst een show in Parijs, waarmee het zijn zichtbaarheid internationaal en dus op wederverkoopplatforms vergrootte. Het merk, dat bekend staat om zijn optimistische benadering van mode en zijn innovatieve materialen, presenteerde een garderobe die trouw is aan zijn kleurrijke, vrouwelijke en vrolijke DNA. En in diezelfde geest gaan we tweedehands op zoek naar de iconische stukken: de blouses met de Peter Pan-kraag (een brede kraag met ruches) en de ballerina's met gespen.

Het merk kopen op wederverkoopplatforms is des te logischer omdat de prijzen daar betaalbaarder zijn voor de jonge studentenklanten die worden aangetrokken door de progressieve aanpak - Ganni is gebouwd met een milieubewustzijn en een inclusieve aanpak.

De beige inspecteur Colombo regenjas

Ralph Lauren, Stella McCartney, Coach. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De lange, beige regenjas in Inspecteur Columbo-stijl was de gemene deler voor veel merken dit seizoen. Van The Row tot Coach, de sobere lijnen passen bij de algemene rage voor oversized silhouetten. Het is ook een kledingstuk dat vaak wordt aangeboden in kringloopwinkels en past bij een breed scala aan stijlen. De veelzijdigheid maakt het een blijvend succes.

Rabanne's 1969 tas

Rabanne SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dit seizoen liet het merk Rabanne van zich horen door “de duurste tas ter wereld” te presenteren als onderdeel van de lente/zomercollectie 2025. Het is een heruitgave van de iconische tas uit 1969 in een gouden versie, ontworpen in samenwerking met juwelier Arthus Bertrand. Dit hoogtepunt van de Rabanne garderobe belooft een toename in onderzoek voor de eerdere versies in goud of zilver metaal.

Er moet worden opgemerkt dat het merk in 2023 ook aan populariteit won bij een breder, jonger publiek door samen te werken met H&M aan een capsulecollectie getiteld “Pool party”.

Het colbert en het Saint Laurent archief

Saint Laurent SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Voor de lente/zomercollectie 2025 van Saint Laurent heeft creatief directeur Anthony Vaccarello het krachtige, vrouwelijke silhouet, geërfd van Yves Saint Laurent, nog verder uitgediept. Dit helpt om de uitstraling van een label met een sterk erfgoed te behouden en daarmee de aantrekkingskracht op de tweedehandsmarkt. De mythe wordt ook versterkt door de androgyne silhouetten die aan de oprichter doen denken, wat herinnert aan de uitspraak van Yves Saint Laurent in een interview: “de Saint Laurent-vrouw ben ik”.

Maar meer dan een rage voor zijn archiefstukken, bevestigde de show van het iconische modehuis de wenselijkheid van twee geweldige basics op de doorverkoopmarkt: het leren jack en het oversized colbert. De zichtbaarheid van dit tweede stuk was des te opvallender omdat het deel uitmaakte van een van de meest bekeken silhouetten van Fashion Month, gedragen door Bella Hadid, een stermodel dat de catwalks een aantal seizoenen had verlaten.

Merk op dat het colbert aanwezig was bij veel van de shows. Het Italiaanse modehuis Bottega Veneta bood een versie aan die “te groot” en “niet haar maat” was, alsof het al tweedehands was.

De archieven van Prada

Prada SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Door het idee van uniformen te laten varen ten gunste van dat van individuele en meervoudige stijlen, hebben Miuccia Prada en Raf Simons van de Prada SS25 collectie een weerspiegeling gemaakt van onze tijd, die verslaafd is aan Vinted en zijn diversiteit. De silhouetten van de collectie combineerden stukken die schijnbaar willekeurig uit de archieven van het huis waren geplukt in een warrige maar harmonieuze mix. Zoveel retroverwijzingen die de populariteit op de wederverkoopmarkt van dit grote Italiaanse modehuis, dat seizoen na seizoen de Fashion Weeks domineert, zullen vergroten.

Het vest

Acne Studios, Chanel. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Met zijn bedrieglijk burgerlijke allure veroverde het kleine gebreide vest de catwalks voor lente/zomer 2025. Het had al een comeback gemaakt met de Miu Miu herfst-winter 2023 show (een potentiële bron voor de doorverkoopmarkt), en de trend zet zich dit seizoen voort. Terwijl kenners zich zullen wenden tot de archieven van huizen als Prada, Chanel en Loro Piana, zal het grote publiek deze modeklassieker gemakkelijk kunnen vinden op alle doorverkoopplatformen, of er nu een label op zit of niet.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR.