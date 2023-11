Fashionsnoops: Dit zijn de kleuren voor herfst/winter 25/26

Kleurexperts Hallie Spradlin en Joanne Thomas van Fashionsnoops hebben drie van hun nieuwe kleurenpaletten en sleutelkleuren onthuld, waarvan zij voorspellen dat deze in het herfst-winterseizoen van 2025/26 zullen domineren. Deze vroege voorspellingen schetsen een beeld van een diepzinnig seizoen waarin avontuur en lef om buiten de gebaande paden te treden centraal staan.

Smakelijke kleuren

De inspiratie voor het kleurenpalet ‘Savory Brights’ komt uit de culinaire wereld. Prikkelende smaken, kruidige noten en smaakexplosies spelen de hoofdrol in deze kleurrichting voor herfst-winter 2025/26. De namen van de kleuren verwijzen naar ingrediënten uit de keuken: zo worden ‘Chilli Oil’, ‘Lime Zest’ en ‘Soy Sauce’ gebruikt om een verrassingseffect te creëren en de smaakpapillen uit te dagen. Het palet wordt aangevuld met een paarse bessentint, genaamd ‘Jupiter’, een kleur die ook al een rol speelt in de zomer van 2025.

De centrale kleur van het palet is ‘Urgent Orange’. Deze felle oranjetint voegt een vurige intensiteit toe aan het spectrum en verschijnt in het moodboard met een groovy jaren 60-vibe die doet denken aan het werk van Paco Rabanne, Mary Quant, Sonia Rykiel en Vidal Sassoon.

Het gedurfde palet doet ook denken aan bio-engineering en ‘next-gen materialen’ en ademt een algeheel gevoel van optimisme, ontdekking en innovatie. Het palet kan worden gezien als een voortzetting van de kleurenpaletten ‘Eerie Greens’ van herfst-winter 24/25 en ‘Unsettling Bright’ van lente-zomer 2025.

Praktische natureltinten

Het veel ingetogenere kleurenpalet ‘Practical Neutrals’ bestaat uit tijdloze kleuren. Het draait hierbij om een rustig en luxe gevoel. Geraffineerde glans, gedempte materialen en ingetogen kleuren benadrukken een duurzamere kijk op mode. Het kleurenpalet leent zich dan ook goed voor ‘investment pieces’, duurzame aankopen en instant klassiekers. Stabiliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid zijn kenmerken die worden geassocieerd met deze subtiele kleuren vol elegantie.

Als het op materialen aankomt, noemen de experts geborstelde wollen stoffen en tijdloos denim. Maar ook nauwsluitende gebreide kleding en edelmetalen spelen een rol in het thema. Het draait allemaal om bewuste keuzes maken, stabiliteit en verfijning. Twee kleuren uit het palet van lente-zomer 2025 worden ook hier gebruikt: ‘Puddle’ en ‘Washed Black’. Twee zogenaamde ‘non-kleuren’ met een tijdloze kwaliteit, die het seizoensoverschrijdende thema van het assortiment onderstrepen. Ze worden aangevuld door de kleuren ‘Sophisticated Sage’, ‘Brown Butter’, ‘Crisp Navy’ en ‘Putty Beige’.

De sleutelkleur van het kleurenpalet ‘Practical Neutrals’ is ‘Puddle’, een greige-tint die stabiliteit en tijdloze veelzijdigheid uitstraalt. Deze kleur biedt een veelzijdig canvas voor allerlei kleurencombinaties, bijvoorbeeld in combinatie met krachtige pasteltinten als ‘Lime Zest’ uit het vorige palet of met zacht paars zoals ‘Smoothie’. Maar de kleur past ook bij warmere neutrale tinten zoals ‘Brown Butter’ of ‘Blazed Brown’.

Het moodboard doet denken aan ‘zinvol minimalisme’, waarbij functie en esthetiek hand in hand gaan, zo benadrukken de experts. Het maken van bewuste keuzes gaat gepaard met duurzame vormen en materialen zoals plantaardig gelooid leer.

Ambachtelijke kleuren

Het derde kleurenpalet ‘Artisanal Midtones’ lijkt rechtstreeks uit de natuur te komen en is een zeer ambachtelijk kleurenschema. Natuurlijke materialen, een down-to-earth look en ecologische en duurzame verfmethoden staan centraal in dit kleurenpalet.

De kleur ‘Sulphur’ voegt intensiteit toe aan het kleurenpalet. Deze heldere gele tint is afkomstig uit het zomerseizoen van 2025. Andere kleuren zoals ‘Mineral Blue’, ‘Olive Terrain’ en ‘Natural Teal’ doen denken aan vervaagde en verweerde blauw- en groentinten die je aan de kust vindt. ‘Coral Blaze’, een voortzetting van ‘Terracotta’, voegt een zonnig tintje toe aan het palet, waardoor deze kleur zich goed leent voor de koudere maanden van het jaar.

De sleutelkleur ‘Suncloud’ voegt radicaal optimisme en glans toe aan het palet. “De algehele sfeer van ‘Suncloud’ is een optimistische blik op de toekomst”, zegt Thomas. “Een eerbetoon aan het aardse en aan natuurlijke pigmenten.”

Materialen die goed passen bij het kleurenpalet ‘Artisanal Midtones’ zijn duurzame katoenmixen, raffia en keramiek, maar ook gabardine, crêpe en satijnjersey. Moderne productietechnieken worden gecombineerd met traditionele naai-, weef- en verftechnieken. Daarmee vertegenwoordigt dit kleurenpalet een nieuwe waardering voor de mogelijkheden die de natuur biedt. Vooral wanneer deze mogelijkheden zorgvuldig en in kleine hoeveelheden wordt gebruikt, zoals kleurstoffen op basis van kurkuma.

Het herfst-winterseizoen 2025/26 belooft dus over de gehele linie een duurzamer en experimenteel seizoen te worden, waarin ambachtelijke oude technieken worden gecombineerd met nieuwe materialen. Een mooie stap naar een toekomst waarbij oude én nieuwe kennis in harmonie samengaan en op een bewuste en milieuvriendelijke manier worden toegepast.