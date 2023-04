Fédération verplaatst coutureshows 2024 om plaats te maken voor de Olympische Spelen

De Franse coutureshows vinden in 2024 een week eerder plaats dan normaal om plaats te maken voor de Olympische Spelen van Parijs. Dat maakte Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) afgelopen zaterdag bekend in een persbericht. De modeweek vindt nu plaats van 24 juni tot en met 27 juni 2024.

Hoewel de Olympische Spelen van 26 juli tot 11 augustus 2024 plaatsvinden en de Paralympische Spelen van 28 augustus tot 8 september, zal er een periode voor en na de Spelen zijn waarin het onmogelijk is om bepaalde locaties te gebruiken voor de shows. Ook worden zo andere logistieke problemen voorkomen: "Locaties, verkeer en veiligheid staan op het spel", zegt Pascal Morand, uitvoerend president van FHCM, tegen Vogue Business.

De mannenmodeweek in Parijs zal plaatsvinden van 18 tot 23 juni 2024, wat betekent dat de gebruikelijke week tussen heren en couture er niet zal zijn.

Dat is niet het enige modenieuws over de Spelen van Parijs, schrijft Vogue Business: LVMH is nog in gesprek om het te sponsoren. En het Franse sportmerk Le Coq Sportif heeft Stéphane Ashpool, oprichter van Pigalle Paris, aangesteld als creatief directeur en senior ontwerper om de atleten van de Franse teams te kleden.