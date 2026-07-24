FHCM onthult voorlopige kalender Paris Fashion Week SS27

De Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) onthult deze vrijdag de voorlopige kalender voor de Paris Fashion Week voor damesmode. Maxhosa Africa en Alexandra Golovanoff zijn nieuwkomers.

Dit seizoen telt in totaal 101 modehuizen op de voorlopige officiële kalender van de FHCM. Het programma, van 28 september tot en met zes oktober 2026, omvat 68 shows en 33 presentaties.

Nieuwkomers en terugkerende modehuizen

De kalender voor de lente-zomercollectie 2027 bevat verschillende nieuwe merken.

Modehuis Maxhosa Africa presenteert zijn collectie in de vorm van een show. Het merk, gevestigd in Johannesburg, is in 2010 opgericht door Laduma Ngxokolo en haalt inspiratie uit de traditionele esthetiek van Xhosa-kralen. Het merk was al eerder opgenomen in de officiële kalender van de FHCM.

Het merk Alexandra Golovanoff organiseert een presentatie aan het begin van de modeweek, op dinsdag 29 september.

Ontwerpster Fidan Novruzova onthult haar creaties ook tijdens een presentatie op de eerste dag van de modeweek.

Daarnaast keren verschillende grote namen uit de sector terug op de officiële kalender van deze editie.

Op het showprogramma staan de terugkerende modehuizen Casablanca, Christopher Esber, Ester Manas, Maison Margiela, Sacai en Valentino.

Wat de presentaties betreft, keren de merken Didu, Leonard Paris en Xuly Bët terug op de officiële kalender.

Meruert Tolegen en Victoria Valette bij Sphère

Naast de evenementen op de officiële kalender opent showroom Sphère zijn deuren in het Palais de Tokyo van 30 september tot en met zes oktober 2026. Dit initiatief is bedoeld ter ondersteuning en begeleiding van opkomende merken in de sector.

Voor deze nieuwe editie verwelkomt de showroom twee nieuwe merken: Meruert Tolegen (halve finalist van de LVMH Prize 2025 en gevestigd in New York) en Victoria Valette (een merk gevestigd in Parijs, gelanceerd in 2024). Andere jonge labels die deelnemen zijn onder andere Maison J. Simone, Matho, Riz Poli en Sevali. Ontwerpers Vautrait en Weinsanto, die ook op de voorlopige officiële kalender van Paris Fashion Week staan, krijgen eveneens een plek in de showroom.

Tot slot verwelkomt showroom Sphère het merk Act N°1, een initiatief in samenwerking met de Camera Nazionale della Moda Italiana.